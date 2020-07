La inseguridad: tratada en reunión con la cúpula policial Región 01 de julio de 2020 Redacción Por HUMBERTO PRIMO

INSEGURIDAD./ Vista general de la reciente reunión.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Como dijimos en otras oportunidades, además del tema “Covid-19” hay otras preocupaciones que siguen rondando los pasillos comunales, que es: la inseguridad. Este tema que no es ajeno a ninguna comunidad por más pequeña que sea, el pasado 19 de junio, fue tratado en una reunión que por iniciativa de la Comuna de Humberto I, reunió al presidente Mauro Gilabert con el nuevo Jefe de la Unidad Regional V director general Claudio Romano, donde fue puesto en conocimiento de la situación por la que “casi” todos los días, se tiene noticias de algún hecho de robo, entradera, amenazas con armas, vandalismo, y los autores, conocidos vulgarmente como “choros” andan suelto por las calles del pueblo.

Por tal motivo, entre los presentes fue acordada la creación de un Comando Unificado, cuya primera reunión fue pactada para el pasado miércoles 24. Las autoridades policiales tomaron directo conocimiento de los reiterados sucesos delictivos urbanos y rurales, de la modalidad violenta utilizada en los últimos hechos, de los faenamientos clandestinos, de la rotura de silo bolsas y otros daños a la propiedad privada.Además le fue solicitado un móvil y mayor colaboración con recursos y agentes Policiales para nuestra localidad.

Ante esta petición, en las últimas horas, Gilabert ha recibido, para la Comisaría N° 7- un Volkswagen Voyage mod. 2016, que ya se encuentra en uso por parte del personal policial.

De esta importante reunión, asistieron: como se dijo, el presidente de la Comuna de Humberto I Mauro Gilabert; el Jefe de la Unidad Regional V director general Claudio Romano; el subjefe director Ariel Palomeque, el jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público sub director José Carruega, el jefe de la III Zona de Inspección comisario superior Darío Picco, y la jefa de la Comisaría 7 de Humberto I sub inspector Natalia Oyola. Por razones de fuerza mayor no pudo asistir el Jefe de la Guardia Rural Los Pumas que había sido invitado.

De nuestra localidad asistieron integrantes de Bomberos Voluntarios, Sociedad Rural, Guardia Urbana, Sección Tránsito Comunal, y el integrante de la Comisión Comunal Raúl Curti, a fin de contar con la máxima representación democrática de nuestro pueblo. Estas reuniones de trabajo, se anunció que serán periódicas, por eso el pedido a todos los humbertinos que realicen las denuncias, aun cuando los ánimos del momento indiquen otra cosa. Es el único modo que tenemos para demostrar lo que nos sucede, y exigir a las autoridades judiciales firmemente que queremos ser respetados y vivir en paz.