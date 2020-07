Toselli: impulso al desarrollo productivo local, resguardando la salud y la vida Región 01 de julio de 2020 Redacción Por El titular del Ejecutivo sunchalense se refirió a la actual realidad de la población poniendo especial énfasis en resaltar que se promueve el impulso al desarrollo productivo local, resguardando la salud y la vida de los sunchalenses.

FOTO ARCHIVO// GONZALO TOSELLI./ El actual Intendente momentos antes de asumir su actual mandato.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En fecha reciente entrevistamos al intendente local, Gonzalo Toselli, a continuación publicamos sus respuestas las que giran en torno a la realidad sunchalense, su convicción de salir adelante preservando la salud y la vida de sus mandantes.



La llegada de la pandemia ha trastocado todos los planes ¿cuáles son los proyectos para Sunchales que tuviste que suspender?¿Cuáles los que hubo que posponer?

Por otra parte ¿cuáles son en los que se sigue trabajando?

"La pandemia nos obligó a repensarnos. No sólo tuvimos que redireccionar recursos municipales para resguardar lo más preciado: la salud y la vida, sino que también recibimos fondos específicos del gobierno provincial para tal fin.

El Municipio tenía iniciados muchos proyectos, algunos propios y otros gestionados a nivel provincial. Estos últimos están a la espera pero los primeros, siguen firmes. Si bien es cierto que en esta cuarentena no se pudo mantener el ritmo de trabajo que se tenía antes, sirvió para hacer una revisión del Plan de Gestión, y plantear modificaciones, basadas en los aprendizajes que este tiempo nos dejó.

"Desde la gestión, revisamos la planificación que se había realizado en el 2019 y priorizamos dos ejes: el desarrollo productivo local (impulsando a los distintos sectores económicos e integrando lo urbano y lo rural) y la garantía y promoción de derechos. En este último, priorizando la salud, entendida como el bienestar biopsicosocial, la seguridad y la convivencia: promoviendo desde el Estado la construcción de una ciudadanía participativa y empática con la comunidad y el ambiente. Con este norte, estamos seguros de que tendremos una transición positiva hacia esta nueva normalidad que asoma.



¿Creés que , finalmente, las obras en la 34 serán concretadas?

"Esta obra gestionada durante décadas y absolutamente necesaria por la seguridad vial y por impacto en el desarrollo de todo el país, especialmente en nuestra región, en estos momentos más importante aún ya que tendría incidencia en la actividad económica y por la información con la que contamos confiamos que en esta oportunidad se va a concretar, al menos lo que tiene que ver con la travesía urbana de Sunchales.



¿Qué pasó con el Consorcio Girsu?¿ La Provincia sigue apoyando su puesta en marcha?

"El consorcio funciona plenamente y seguimos contando con el apoyo del gobierno provincial, la empresa DEISA ya nos hizo entrega de la planta separadora de residuos y nos restan por resolver cuestiones relacionadas con el terreno en el que va a estar implantada.



Veo que vecinos de ciudad Verde y Villa Autódromo reclaman por la vieja planta de residuos ¿qué respuesta le brindás?

"Es un proceso que está en marcha y no se va a detener, vamos hacia un complejo ambiental que contempla todos los aspectos en cuanto a separación y destino de residuos, utilización de los mismos como insumos industriales, capacitación y concientización de personas vinculadas y toda la población, incorpora últimas tecnologías y está pensada para las próximas generaciones.



Hay dos obras de gran magnitud, que se aguardan con verdadero interés- el Centro Cívico y la comisaría Nº 3 ¿tardarán mucho en cristalizarse?

"Según los últimos encuentros que mantuvimos con el senador y funcionarios del gobierno provincial, avanza muy bien el expediente relacionado con la comisaria en el Ministerio de Seguridad y es probable su concreción en el corto plazo. En relación al centro cívico, previo dialogo con el Senador Alcides Calvo, hemos resuelto presentar un proyecto de ordenanza para gestionar el 50% del fondo de obras menores 2020 para avanzar y culminar con esta obra estratégica para la radicación juzgado de circuito Nro 31, del nuevo Juzgado de Distrito, la futura fiscalía y otras dependencias provinciales".