“Que sigamos así depende de cada uno de nosotros” Locales 01 de julio de 2020 Redacción Por La afirmación corresponde al gobernador de la provincia Omar Perotti ayer en su visita a Rafaela, respecto a la posibilidad de retroceder de fase y con ello restringirse actividades hoy permitidas.

En su paso por nuestra ciudad el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, mantuvo un encuentro con la prensa en el que fue consultado acerca de diferentes temas, respecto a la situación de emergencia sanitaria por coronavirus.

Perotti dijo, “que sigamos de esta manera depende de cada uno de nosotros, por eso no debemos relajarnos. Hoy estamos en un etapa en la que dependemos de la responsabilidad social. Quizás los buenos números provocaron un relajamiento de las medidas de prevención personales, y cuando hay un descuido, el nivel de contagio crece muy rápido. Si esto pasa, vamos a tener que actuar con firmeza”.

Sobre la intensificación de los controles el mandatario provincial dijo que “lo central en esta etapa es que el Estado mantenga altas las instancias de salud en todo lo que tenga que ver con las acciones de prevención, en todo lo que podamos aportar con el control y el vínculo hacia las áreas rojas o de más contagios: Perotti valoró que en la etapa en que hoy estamos, -“fruto del esfuerzo y una acción coordinada del Estado provincial, de cada uno de sus municipios, de seguir una definición de política nacional de cómo ir enfrentando la pandemia-, que tuvo en los santafesinos en general un acompañamiento enorme. Hoy la mayor preocupación está en que no decaiga ese nivel de conciencia y ese nivel de responsabilidad asumido”.

“Creo que la mejor señal de lo importante de los logros alcanzados, la vamos a tener en el día de mañana, cuando podamos ver las imágenes de lo que significa volver atrás y duramente como tiene que hacer al AMBA. Es allí donde seguramente cada uno tiene que reflexionar y saber que más allá de una instancia donde todos cedimos libertades, donde hay angustias, fastidio, se han podido lograr cosas importantes y estamos en un nivel de actividad en la provincia de Santa Fe muy importante, con números que hay que cuidar”, sentenció el gobernador.



DATOS QUE HACEN LLAMAR

LA ATENCION Y REFLEXIONAR

Perotti expresó que “tenemos gente que por su actividad, muchas veces vinculadas a la logística, al traslado de mercaderías, ha tenido que ir a zonas con contagios, (Buenos Aires, Resistencia y Paraná) y vemos que muchas de esas personas en su vínculos laborales no han generado nexos, pero sí lo han hecho en su grupo familiar o afectivo. En el núcleo laboral hay protocolos, hay algunas instancias de recaudos, pero en la instancia afectiva parece que aflojamos, es como que en los familiar o afectivo hay un mayor relaje. Esto nos tiene que llamar la atención”.

“Tenemos que seguir muy atentos porque las señales que se han dado, aún en lugares muy pequeños, cuando hay un descuido el nivel de contagios es muy rápido. Este no es un escenario para llevar adelante medidas simpáticas, nos toca en la mayoría de las veces medidas que no son simpáticas y lo hacemos en el convencimiento de cuidar a todos lo santafesinos y santafesinas”, resaltó el mandatario.



MAS DE LA MITAD DE

LAS CAMAS OCUPADAS

Perotti al hacer referencia al sistema sanitario, subrayó que, actualmente se encuentran ocupadas más de la mitad de las camas críticas por enfermedades estacionales y no por Covid, y dijo que hace cinco años atrás, para ésta misma época, la totalidad de esas camas de terapia intensiva se habían ocupado y no por la pandemia.

“Se ha reforzado toda la instancia que tiene que ver con nuestra infraestructura, con la posibilidad de contar con más camas críticas y eso lo ha conseguido la gente dándonos tiempo”, explicó el gobernador.