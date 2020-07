"Apagón educativo" con cese de actividades

Los docentes de la provincia de Santa Fe del ámbito público y privado se unirán para encarar un «apagón educativo» para este 1 y 2 de julio, con cese de actividades por 48 horas, para reclamar una recomposición salarial y mejores condiciones laborales en el marco de la pandemia. «Las y los docentes de escuelas privadas de la provincia de Santa Fe realizarán un apagón educativo durante los días miércoles 1 y el jueves 2 de julio», expresó Sadop, que agrupa a los maestros del sector privado. También agregaron: «Desde la publicación del decreto de Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio a raíz de la pandemia de COVID-19 en el mes de marzo, la paritaria docente fue suspendida de manera unilateral dejando a las y los docentes santafesinos sin recomposición salarial».

«El apagón educativo no es nada más que una forma de protestar, de ratificar nuestro malestar por las condiciones de trabajo con que se viene desempeñando la tarea educativa por parte de los docentes desde cada una de sus casas, por el tiempo que esto implica, por los costos, por el mayor esfuerzo; porque en realidad, no tienen ningún reconocimiento de parte…ni del Estado, ni de los empleadores por el desarrollo de esas actividades; y, obviamente, también tiene que ver con la convocatoria o el pedido de convocatoria a paritaria para reanudar la negociación salarial y la recomposición salarial que fue suspendida allá, por el 20 de marzo de éste año, unilateralmente, por parte del gobierno”; manifestó Pedro Bayúgar, secretario general de la Seccional Santa Fe, quien dejó en claro que “la pretensión nuestra es lograr una recomposición salarial”. «La lucha que el SADOP lleva adelante por la reapertura de la paritaria salarial y por mejoras en las condiciones de trabajo y salud de las y los docentes se visibilizará en esta oportunidad, en una acción colectiva a través de un apagón educativo durante los días miércoles y jueves de esta semana», concluyó el gremio.

Mientras que el sindicato que representa a los trabajadores de la educación pública, AMSAFÉ, indicó que es necesaria esta medida de fuerza y resaltaron que sus autoridades, con el apoyo de las bases, resolvieron por unanimidad realizar «un APAGÓN EDUCATIVO PROVINCIAL los días 1 y 2 de julio, y comunicar a las autoridades que SIN PARITARIA SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO, NO HAY VUELTA A CLASES». «Lo resuelto es producto de las conclusiones surgidas de las reuniones realizadas en las Delegaciones de AMSAFE con las Comisiones Directivas y Delegados/as gremiales», aseveraron. «Los trabajadores y las trabajadoras de la educación han dado muestras de solidaridad, compromiso y responsabilidad, sosteniendo el vínculo pedagógico con los alumnos y las alumnas, atendiendo los comedores escolares, brindando la copa de leche, sin recibir aumento salarial», señala el colectivo sindical sobre los motivos de la convocatoria.