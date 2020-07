El rafaelino Mayco Vivas en el radar del Béziers de Francia Deportes 01 de julio de 2020 Redacción Por El pilar de Jaguares, surgido en CRAR, formaría parte del proyecto que encabeza Christophe Dominici. Con apoyo de fondos árabes, el club francés del Pro D2 (segunda categoría), sueña con armar un plantel ‘galáctico’ y ascender. En los planes también hay otros tres argentinos.

FOTO ARCHIVO MAYCO VIVAS. / El futuro del rafaelino podría estar en Europa. En los próximos días se podría definir.

Una vez suspendido el Super Rugby 2020, el equipo argentino de Jaguares comenzó a desmantelarse. Con la salida del entrenador, Gonzalo Quesada (volvió al Stade Francais de París), se abrió la puerta para que los jugadores puedan continuar su carrera en otros clubes.

Y Francia parece ser uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Días atrás Guido Petti firmó con el Bordeaux, ayer lo hizo Marcos Kremer, con el Stade Francais, y por estas horas comenzó a circular la versión de otro club francés que tendría la mira puesta en varios argentinos, entre ellos: el rafaelino Mayco Vivas.

El Béziers, del Pro D2 (el ascenso) está cerca de ser adquirido por un grupo de inversores representado, entre otros, por Christophe Dominici y junto al pilar formado en CRAR, dos argentinos más suenan para sumarse al plantel. Se trata de Matías Alemanno y Santiago Medrano, otros dos compañeros de Mayco en la franquicia argentina.

Si bien Vivas (21 años) hasta el momento no tuvo ningún comunicado oficial –se encuentra entrenando y pasando la pandemia en nuestra ciudad- los tres jugadores fueron mencionados como parte del proyecto de Dominici en un discurso público días atrás.

En un instagram live realizado el último fin de semana con la Unión Santafesina de Rugby, Vivas expresó: “Tengo contrato hasta 2023 y me encantaría quedarme para seguir formándome como jugador, adquirir experiencia y sacarle el jugo a todos los entrenadores que hay acá. Sumar más experiencia, más roce. La situación esta difícil en todos lados y no creo que haya que irse tan chico al exterior. Pero por otro lado, hoy en día la situación no es sencilla y si no mejora preferiría tener competencia en otro lado”.

Los planes de Dominici, ex wing del Stade Francais y compañero de Pichot y Corleto, entre otros argentinos, también incluyen al rosarino Juan Imhoff. Al back surgido en Duendes le queda contrato en Racing 92 y no se iría. Incluso, algunas versiones indican que Juan Hernández y Rodrigo Roncero podrían estar como colaboradores del staff técnico.

Por lo pronto, son solo rumores, y mucho dependerá lo que ocurra con Jaguares y la posibilidad de poder competir en alguna competencia internacional de nivel. Si esto ocurre, muchos se quedarán para seguir creciendo, de lo contrario, su destino estará fuera y bien lejos de casa.



KREMER FIRMÓ EN EL

STADE FRANCAIS



Marcos Kremer, una de las figuras de Los Pumas y Jaguares, deja el sistema nacional para seguir su carrera en París. El tercera línea tendrá a los 22 años su primera experiencia europea en el Stade Francais, donde volverá a tener como entrenador a Gonzalo Quesada.

A través de las redes sociales, el club le dio la bienvenida a Kremer, que disputó 52 partidos en el Super Rugby (figura en la campaña que la franquicia nacional fue subcampeona) y que vistió la camiseta de Los Pumas en 28 oportunidades, incluido el Mundial de Japón 2019. El anuncio estuvo acompañado de un video de sus mejores jugadas.