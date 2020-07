Messi llegó a los 700 goles, pero el Barsa sólo empató

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Lionel Messi marcó ayer finalmente su gol número 700, al picar un penal, pero el Barcelona empató con Atlético Madrid 2 a 2, por la fecha 33 de la liga española, y complicó aún más sus chances para pelear por el título.

El argentino anotó de manera exquisita su gol 700 al picarle el balón al arquero Jan Oblak, para poner el 2-1 parcial en el Camp Nou, pero los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone tuvieron dos penales a favor y así pudieron lograr la igualdad.

Con este resultado, el puntero continúa siendo Real Madrid con 71 puntos, y Barcelona lo sigue con 70, pero el conjunto "merengue" debe jugar aún con Getafe, el jueves en el estadio Santiago Bernabéu y de ganar sacaría una diferencia de cuatro unidades, a cinco fechas del final del torneo.

En tanto, Sevilla goleó a Leganés por 3 a 0, mientras que Mallorca hizo lo propio con Celta de Vigo al superarlo por 5 a 1 y alimentar sus esperanzas de quedarse en la Primera División.



El 700 de Messi,

pero ¿se esfuma la liga?



El Barcelona cosechó su segundo empate consecutivo y puso en riesgo sus pretensiones de pelear el título con el Real Madrid.

El conjunto "culé" se puso en ventaja a los 11 minutos del primer tiempo con un gol en contra de Diego Costa, luego de un córner ejecutado por Messi.

Atlético Madrid igualó con un penal de Saúl a los 18, luego de que el VAR hiciera repetir el disparo que en un principio había rematado Diego Costa y atajado Ter Stegen, por adelantamiento del arquero.

En el complemento Messi anotó para el Barcelona con un penal que le picó a Oblak, pero otra vez el equipo madrileño lo empató desde los once pasos, al repetir Saúl en el minuto 17.



La fecha: Ayer: Mallorca 5 vs Celta 1, Leganés 0 vs Sevilla 3, Barcelona 2 vs Atlético de Madrid 2. Miércoles: 14:30hs Alavés vs Granada, 14:30hs Valencia vs Ath. Bilbao, 17:00hs Betis vs Villarreal, 17:00hs Valladolid vs Levante. Jueves: 14:30hs Eibar vs Osasuna, 14:30hs R. Sociedad vs Espanyol, 17:00hs Real Madrid vs Getafe.



Principales Posiciones: Real Madrid 71, puntos; Barcelona 70; Atlético de Madrid 59; Sevilla 57; Getafe 52; Villarreal 51