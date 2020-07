Con gol de Dybala, Juventus ganó y mantiene su ventaja Deportes 01 de julio de 2020 Redacción Por ITALIA

A la Juventus no le pesó la presión del triunfo de la Lazio. La Vecchia se impuso por 3-1 en su visita al Genoa, con goles de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo y Douglas Costa, y mantiene su diferencia de cuatro puntos con el escolta, cuando faltan 9 fechas por jugarse en la Serie A de Italia. Gonzalo Higuaín ingresó a 15 del final del partido.

La visita dominó durante la primera mitad, pero no logró concretar en ninguna de las oportunidades que tuvieron. Recién a los cuatro minutos del segundo tiempo pudieron ponerse en ventaja. El delantero cordobés tuvo una gran jugada individual dentro del área: se sacó de encima a dos rivales y definió contra el palo lejano del arquero, para marcar el primero del encuentro. Fue su tercer gol consecutivo.

Con este triunfo, la Juve se mantiene en lo más alto de la Serie A, con 72 unidades, a cuatro puntos de la Lazio, su perseguidor inmediato. Ahora, la Vecchia Signora afrontará el derby ante Torino, el próximo sábado desde las 12.15.



La fecha: Ayer: Torino 1 - Lazio 2, Genoa 1 - Juventus 3. Hoy: 14:30hs Inter vs Brescia, 14:30hs Bologna vs Cagliari, 16:45hs SPAL vs Milan, 16:45hs H. Verona vs Parma, 16:45hs Lecce vs Sampdoria, 16:45hs Fiorentina vs Sassuolo. Jueves: 14:30hs Atalanta vs Napoli, 16:45hs Roma vs Udinese.