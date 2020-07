Economía avanza en acuerdos en la renegociación de la deuda Nacionales 01 de julio de 2020 Redacción Por PERO AUN NO LOGRA APOYO DE GRANDES FONDOS

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Ministerio de Economía logró un avance en las negociaciones con algunos grupos de acreedores, que aceptarían una nueva propuesta informal que les mejore la oferta, pero aún no logra satisfacer las pretensiones de otros grandes fondos de inversión, trascendió ayer.

Los inversores agrupados en los fondos Gramercy, Fintech, Greylock y Oaktree habrían aceptado la oferta presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero la propuesta fue rechazada por los grupos Ad Hoc y Exchange, y el Comité de Acreedores de Argentina, según información que circuló este martes en el circuitos bursátil.

La propuesta argentina eleva a u$s 49,9 el valor presente neto de los títulos con una tasa de salida del 10%, lo cual eleva el rendimiento a 53 dólares. Economía ofreció también un adelantamiento en el desembolso de cupones y aumentar el pago de intereses sobre el capital devengado, siempre y cuando los fondos ayuden a formar mayorías para activar las Cláusulas de Acción Colectiva, necesarias para el éxito del canje.

Economía habría propuesto también mantener las condiciones contractuales de los bonos emitidos en 2005, lo cual ayudaría a superar aspectos legales claves que generaron obstáculos en la negociación. La oferta de un valor de 53 dólares podría mejorar las posibilidades de alcanzar un acuerdo, aunque hay fondos que no están dispuestos a firmar si no les garantizan un valor de entre 57 y 60 dólares, indicaron fuentes cercanas a las negociaciones.

Entre esos fondos están los comités Ad Hoc Argentina Bondholder Group y Exchange Bondholder Group (EBG), los cuales advirtieron que "no ha habido un compromiso significativo con las autoridades argentinas desde el 17 de junio, a pesar de informes inexactos en contrario", a través de un comunicado.

Los grupos salieron al cruce de las declaraciones del ministro Guzmán, quien había asegurado avances en puntos de entendimiento con el EBG.

En el comunicado, ambos grupos de acreedores señalaron que "la falta de compromiso serio por parte de las autoridades argentinas es profundamente preocupante", en una virtual advertencia de que podrían recurrir al reclamo judicial.

"El tiempo es esencial y todas las partes deben centrarse en evitar los devastadores costos legales y económicos de un incumplimiento prolongado", advirtió el comunicado de los bonistas.

No obstante, también exhibieron flexibilidad en su posición al argumentar que están "listos y dispuestos a participar de manera constructiva para llegar a un acuerdo consensuado" con la Argentina.

El primero de los grupos está liderado por BlackRock, Fidelity y Ashmore, los tres fondos de inversión que hasta el momento se han mostrado más duros. En tanto, Exchange Bondholder Group está integrado por HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Oaktree Capital Management, L.P., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group.



"APRENDER A CONVIVIR"

CON EL CORONAVIRUS

El ministro de Economía, Martín Guzmán, llamó a profundizar la cooperación de los países del Mercosur y propuso impulsar una "integración inteligente" del bloque en la economía global, para "abordar los problemas comunes de la región". "Hay que aprender a convivir con el virus y en ese tiempo ir diseñando la pospandemia", añadió Guzmán, al hablar en una teleconferencia de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del Mercosur y países asociados.

"La cooperación es importante, y más aún en los tiempos difíciles, y como bloque debemos trabajar en conjunto para ayudar a nuestros países", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán ratificó que "profundizar la agenda interna del bloque es clave para el desarrollo de la competitividad de nuestras economías y para fomentar la integración regional". Consideró que el Mercosur es "importante para avanzar en lineamientos de logística, infraestructura, generación de capital humano para toda la región respetando nuestras diferencias".