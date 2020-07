Importaciones cayeron 23,8% entre enero y mayo Nacionales 01 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Las importaciones argentinas cayeron 23,8% en los primeros cinco meses del año, la mayor baja de la última década, y sufrieron 22 meses consecutivos de retracción, según un informe de la Cámara de Importadores (CIRA) difundido ayer.

"En un contexto en el que la producción y la industria demandan insumos importados para los procesos productivos, las compras externas arrastran 22 meses de retracción", señala el informe de la cámara, que adjudica la caída a la política cambiaria del gobierno y la aplicación de licencias no automáticas.

"Resulta llamativo e inexplicable que las normas de acceso al mercado de cambios y la política comercial restrinjan el flujo de aprovisionamiento de las actividades que siguen con pulso activo", señaló la entidad en un comunicado.

La caída de las compras al exterior entre enero y mayo fue consecuencia de las bajas de las cantidades importadas del 19,4% y los precios de importación del 19,4%.

"Todas las categorías de importación sufrieron retrocesos de dos dígitos en los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período del 2019", señala el informe.

La cámara sostuvo que "el exiguo desempeño del comercio exterior de los últimos años refleja, más allá de las dificultades que arrastra la economía argentina, la carencia de una política comercial externa que potencie la capacidad productiva y genere nuevas oportunidades comerciales".

"Los datos de mayo muestran que la caída de las importaciones no solo no cede, sino que se profundiza, en línea con la depresión de la actividad económica que comenzó en 2018 y se profundizó durante las restricciones establecidas por el aislamiento", indicó el informe.