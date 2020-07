Ordenan detener a 22 personas por supuesto espionaje ilegal Nacionales 01 de julio de 2020 Redacción Por Detuvieron a la ex funcionaria Susana Martinengo, ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri. También se ordenó detener al ex jefe de Contraingeligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, y a otros 20 acusados de espiar a funcionarios, políticos y empresarios.

FOTO TELAM SEDE JUDICIAL. El Juzgado donde se desempeña Villena.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó la detención 22 personas, entre ellas Susana Martinengo, ex coordinadora de Documentación Presidencial durante la gestión de Mauricio Macri, por la causa de supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

La ex funcionaria del gobierno de Cambiemos fue detenida en horas de la madrugada, según informaron a NA fuentes judiciales. La investigación a cargo del juez Villena es por espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, entre ellos la vicepresidenta la Nación, Cristina kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se presentaron como querellantes en el caso.

Las primeras órdenes de detención -ya concretadas- que ordenó el juzgado fueron para Jorge Sáez, el policía Leandro Araque y del abogado Facundo Melo, todos ex integrantes de la agencia Federal de inteligencia. Los exagentes de la AFI detenidos integraron el llamado grupo "SuperMarioBross", que formaron en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre sus "objetivos" de vigilancia.

La investigación se inició a partir de los dichos de un detenido por narcotráfico, Sergio Rodríguez, quien declaró ante Villena que el abogado Facundo Melo, de la AFI, lo contactó para distintas tareas, entre ellas colocar un explosivo en la casa de un exfuncionario del gobierno de Macri para darle un "susto". Villena abrió una investigación, allanó la casa de Melo y en su teléfono celular secuestrado se detectó la existencia de un grupo llamado "Argentina" en la aplicación WhatsApp que integraban exagentes de la AFI. Posteriormente, en otra pericia hecha al celular de otro exagente investigado se dio con el grupo "SuperMarioBross" que integraban varios de los ahora detenidos.

Martinengo, ex funcionaria que cumplía funciones en la Casa Rosada, fue una de las primeras detenidas en la madrugada por orden del juez. Según los testimonios de los ex espías, Martinengo tuvo más de una docena de reuniones con ellos en el interior de Casa Rosada desde mediados del 2018 hasta los primeros meses del año siguiente.

Incluso, tal cual lo declararon Melo y Araque en la comisión investigadora del Congreso, parte de los informes que producían les eran informados a Martinengo.

Junto con ella los detenidos hasta el momento son Jorge Sáez, Leandro Araque, Emiliano y Guillermo Matta, Mercedes Funes, Maria Fermani, Daiana Baldasarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli, Juan Carlos Rodríguez y Diego Dalmau Pereyra. También las ordenes de detención fueron para Javier Bustos, Jonathan Nievas, Martin Terra, Dominique Lasaigues, Mariano Flores.

En tanto, el juez tiene que resolver el pedido de eximición de prisión presentado por Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri y cuya propiedad fue allanada la semana pasada en búsqueda de agendas documentación y teléfonos.

Es que en la causa se investiga si lo que recibía Martinengo de los espías era informado a Darío Nieto, entonces secretario privado de Macri.

Según Villena, "los profusos elementos de prueba que se encuentran siendo analizados por este Tribunal, permiten inferir que los nombrados mantendrían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos aun no individualizados, que podrían facilitar su injerencia para frustrar la pesquisa".

El juez remarcó que se investigan tareas de inteligencia y/o espionaje ilegal en infracción a la ley 25520 "en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones".

Algunas maniobras habrían consistido en "obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias", enumeró entre otras.



PELIGRO DE FUGA

El juez Villena ordenó las 22 detenciones en la causa de supuesto espionaje ilegal durante el macrismo desde la Agencia Federal de Inteligencia, en base a la presunción de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.

"Es dable sostener fundadamente que dada su expertice podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones, como ausentarse de concurrir a la convocatoria a prestar declaración indagatoria", sostuvo el juez Villena.

Además, tuvo en cuenta que la prueba acumulada permite "inferir que los nombrados mantendrían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos aun no individualizados, que podrían facilitar su injerencia para frustrar la pesquisa".

"Es dable sostener que los investigados disponen de recursos que podrían generar un riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí, o por terceros", agregó Villena en la resolución en la cual dispuso las primeras detenciones de la causa.