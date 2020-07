Fernández analizó con Capitanich la situación de Chaco Nacionales 01 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - A través de una videoconferencia, el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, analizaron la situación epidemiológica de la provincia frente al coronavirus, así como también los métodos utilizados para combatir los efectos de la pandemia.

"A `Coqui´ lo conozco hace muchos años y es uno de los políticos más inteligentes que conocí. Le pido a los chaqueños que acompañen a su gobierno", expresó el jefe de Estado. Y agregó: "Mi experiencia me dice que hay que tenerle un poco de miedo a la cuarentena inteligente. No es tan inteligente porque no para drásticamente la circulación".

El mandatario remarcó que "el virus no distingue entre inteligente y no inteligentes, ni entre buenos y malos, ni entre peronistas y radicales".

"La cuarentena administrada desde la tecnología es muy riesgosa, el virus no actúa con inteligencia, actúa con maldad", manifestó Alberto Fernández. En ese sentido, subrayó: "Les pediría a los amigos de Resistencia y Gran Resistencia que entiendan que hay que hacer un poco más de esfuerzo. En el Chaco tenemos un problema".

Previamente, el gobernador había expuesto la situación epidemiológica actual y las medidas que se llevan adelante.

"Estamos observando que la tasa de recuperados y estables y nos da una percepción de que el trabajo que se está realizando marca un sendero positivo", remarcó el mandatario provincial desde la Sala de Situaciones en Defensa Civil de Chaco.

Mientras el jefe de Estado escuchaba, Capitanich sostuvo que "la tasa de letalidad es de 4,83%" y que "el gran desafío es mejorar la atención médica" provincial.