Seis identificados por practicar la caza ilegal Policiales 01 de julio de 2020 Redacción Por POLICIA DE SEGURIDAD RURAL “LOS PUMAS”

Efectivos policiales del Paraje La Cigüeña se hicieron presentes en Ruta Provincial N°13, a la altura de la laguna La Verdecita -en el límite de los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio y Vera- donde detuvieron a seis hombres que se encontraban cazando sin la licencia correspondiente, y que además transportaban varias nutrias sin vida.

Los agentes los identificaron por realizar la actividad sin la licencia correspondiente, cazar una especie prohibida y hacerlo en una zona no habilitada.

Se les labró infracción por violar la Ley Provincial N°4830, de Caza y Pesca. Interviene la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales del Ministerio de la Producción.



DETENIDOS POR

PESCA PROHIBIDA

Efectivos policiales de Seguridad Rural patrullaban la zona de islas de la ciudad de Romang, cuando observaron a tres sujetos que estaban pescando.

En ese momento, los uniformados constataron que no era un lugar habilitado para la actividad.

Seguidamente, les solicitaron los permisos correspondientes para realizar la pesca y constataron que no contaban con estos y que habían pescado especies prohibidas, siendo estas moncholos, amarillos, paties, dorados, bogas y sábalos.

Por este motivo, los policías les labraron actas de infracción a los tres hombres de 39, 42 y 47 años, por violación a la Ley de “Manejo sustentable de los recursos pesqueros”.

Cabe agregar que los pescados fueron desnaturalizados, debido a que no se encontraban aptos para consumo humano.