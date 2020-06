Un lunes muy intenso en el subsuelo municipal por el fin de la moratoria

Desde la semana pasada ya se habían agotado los 50 turnos de atención disponibles en la página web del Municipio para acceder a la moratoria que venció ayer. Decenas de contribuyentes desfilaron este lunes a la mañana y también a la tarde para regularizar deudas de la Tasa General, Derecho de Registro e Inspección y otros tributos locales para aprovechar los beneficios incorporados en la ordenanza aprobada en enero por el Concejo. En el Hall municipal se advertía la presencia de un agente policial con un envase de alcohol y la pistola para medir la temperatura corporal procurando cumplir con los protocolos establecidos en el marco de pandemia. Por momentos, la cola que se forma para ingresar cubría las escalinatas del edificio municipal y seguía en la vereda.

Ante esta situación, el concejal demoprogresista Lisandro Mársico envió una nota al Departamento Ejecutivo Municipal para solicitar una nueva prórroga de la moratoria municipal 2020 por el término de 30 días a partir de este martes. “Hay personas que han intentado sacar turno, la última semana y no han podido acceder al mismo, por estar completo el turnero, si bien han incurrido en una demora, el hecho de haber podido reactivar su actividad; el cobro del aguinaldo; la posibilidad de volver a trabajar, les ha permitido percibir algún ingreso económico que no tenían la certeza de recibir, por lo que, es entendible que quizás deseen recién ahora adherirse a la moratoria”, sostuvo Mársico al fundamentar su pedido.

La Moratoria 2020, que estaba destinada para aquellos contribuyentes con deudas municipales vencidas al 31 de diciembre de 2019, contemplaba la Tasa General de Inmuebles, Contribución por Mejoras, Derecho de Registro e Inspección, convenios de pagos y también multas por infracciones de obras y de tránsito, excepto las consideradas graves tipo 2 y con procesos judiciales iniciados que se refieran a dichas infracciones.

Según la ordenanza, el plan de regularización para morosos debía entrar en vigencia el 2 de marzo y tenía como punto final el 30 de mayo, aunque se autorizaba al intendente, Luis Castellano, a dar una única prórroga hasta el 29 de junio, lo que finalmente ocurrió. Cuando se dispuso la cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo, el Municipio permaneció cerrado durante un mes: recién reabrió sus puertas con horario reducido el 20 de abril. Es decir que los contribuyentes perdieron un mes del plazo total de la moratoria para ponerse al día con el Tesoro municipal.

En la nota que Mársico envió desde el sexto piso donde funciona el Concejo al quinto piso donde se encuentra la oficina de Intendencia, señaló que “si bien, la decisión de iniciar este proceso fue a partir del 2 de marzo y tuvo un período de vigencia por 90 días, prorrogándose por 30 días más tal como lo posibilita la Ordenanza aprobada en enero por el Concejo; fueron meses no sólo de escasez de dinero, sino de gran incertidumbre económica; pero ahora que la mayoría de las actividades están reactivándose, sería no sólo conveniente para el interesado, sino para las finanzas del Municipio volver a posponer por un mes más el vencimiento de la misma”.

Además el edil del PDP e integrante del Frente Progresista, indicó que“la paralización de las actividades que muchas familias rafaelinas padecieron y el desconocimiento que había sobre su reactivación, quizás jugaron en contra para tomar una decisión de cancelación de deudas, por lo que, sería conveniente otorgar un plazo más”.

“De acuerdo a los establecido en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 5167, una nueva prórroga depende de la aprobación del Concejo Municipal, pero en el entendimiento de que el Sr. Intendente es quien debe analizar primeramente esta posibilidad es que le envié la petición a través de una nota y por la urgencia que la situación requiere”, planteó Mársico.

El edil repitió que “hoy estaba saturado el turnero y prácticamente nadie podía entrar, y como ha sido positiva esta idea de la moratoria, y lo reconozco, me parece que dar un mes más de prórroga es conveniente”, finalizó. Por tanto, si en el Ejecutivo aceptan el pedido, deberán enviar una proyecto de ordenanza al Concejo para que se habilite una nueva extensión de la moratoria.