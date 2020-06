Presentada en forma virtual Información General 30 de junio de 2020 Redacción Por Las casas de estudio de Rafaela que conforman el CUR, debieron adaptar su exposición tradicional a un formato online, para presentar la oferta educativa de nivel superior. Durante toda la semana se mostrarán las 81 carreras con que cuenta la ciudad.

Expo Carreras 2020 se presentó durante la mañana de ayer en forma virtual. Fue a través de una videoconferencia por Zoom y transmitida en vivo por el Facebook de la Municipalidad de Rafaela.

Además de un gran número de alumnos interesados en las propuestas académicas, participaron el intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y autoridades de las siete casas de estudio superior que conforman el Consejo Universitario de Rafaela (CUR): el director del CUR y Decano de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), Edgardo Allochis; la secretaria de Articulación con la Comunidad de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Cecilia Gutierrez; la directora del Instituto Superior del Profesorado N° 2 “Joaquín V. González”, Laura Culzoni; el secretario académico de la sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Germán Burcher; el Vicedecano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Miguel Crispín; el Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), Ignacio López; y el delegado de la sede Rafaela de la Universidad Católica de Santa Fe, Daniel Henzenn.

En este contexto de pandemia, las casas de estudio de la ciudad que conforman el CUR, debieron adaptar su exposición tradicional para presentar la oferta educativa de nivel superior en forma online, con el objetivo de que aquellos que tengan pensado estudiar una carrera terciaria o universitaria, reciban toda la información pertinente.

Al respecto, el intendente Luis Castellano se refirió al formato que Expo Carreras ha debido adoptar en esta oportunidad: “Pensar en una Expo Carreras virtual parecía un poco raro. Pero lo pudimos concretar, y eso tiene que ver también con esta flexibilidad, esta rapidez de adaptación, en una Rafaela universitaria que todavía está en una escala en que nos podemos adaptar a los cambios. Quiero felicitar absolutamente a todos, a todas las casas de estudio y por supuesto, no solo a los directivos, sino a los equipos docentes por haber hecho el enorme esfuerzo para que ninguno de los chicos y chicas queden afuera”.

Es importante destacar que actualmente hay 7435 alumnos matriculados cursando el ciclo 2020 y 2310 ingresantes a las 81 carreras de grado, terciarias y universitarias que ofrecen los centros de estudio en Rafaela. Estos últimos debieron comenzar a cursar en forma virtual ya que todas las universidades e institutos están llevando adelante sus propuestas en forma online.

“Un dato importante es que el 70 por ciento de los 7435 jóvenes que estudian acá, son rafaelinos que han decidido quedarse a estudiar en la ciudad. Seguramente, si la ciudad no estuviese ofreciendo esto, no pudiesen hacerlo en otro lugar. Y esto es inclusión, esto es integración. Esto habla también de que la educación puede prevenir y puede ampliar la mirada hacia futuro y ayudar a otros temas, a los temas de un futuro común, de un destino común, de poder pensar en la inserción laboral, de poder levantarnos un techo que hasta ese momento no lo teníamos”; remarcó Castellano.

Por su parte, Edgardo Allochis, Director del CUR, dirigió su mensaje a los jóvenes: “Yo quisiera hablarles a ustedes, a los chicos, para decirles que así como antes les recalcábamos la necesidad de estudiar, de prepararse para un mundo difícil, un mundo donde el conocimiento va a tener más peso que nunca, hoy, en el contexto de esta pandemia, de esto que nos ha sorprendido a todos este año, quiero reafirmar esa idea. Quiero decirles que piensen muy seriamente en estudiar, que todos los que tengan deseos y capacidades para hacerlo, que no pierdan la oportunidad, porque hay que estar más preparado que nunca para un mundo que se presenta con muchas dificultades”.

Además, Allochis remarcó que “ya sabemos que es difícil a la edad de ustedes, elegir; que se mezclan un montón de ideas, incertidumbres. Pero los invitamos a que realicen talleres de orientación vocacional, que se contacten con las distintas casas de estudio, que aprovechen espacios como estos para saber cuál es la oferta académica de la ciudad, para sumarse en esta semana a las distintas presentaciones que realizan las casas de estudio y para que, en función de eso, puedan tomar la mejor decisión posible”.

El Director del CUR destacó que no hay que tener miedo a equivocarse: “Todos podemos equivocarnos en la elección de una carrera. No hay problema, porque a lo sumo, eso puede hacer que perdamos un año o dos en nuestras vidas. A la edad de ustedes, eso puede parecer muchísimo. Pero cuando corran los años se van a dar cuenta que no es tan importante. Lo importante es que elijan bien porque lo que ustedes decidan estudiar, es lo que van a hacer el resto de sus vidas. Y lo importante de la vida es estar haciendo algo que nos guste, algo que nos permita vivir, desarrollarnos integralmente como seres humanos y con lo cual estemos a gusto. Entonces, está allí la importancia de esa decisión que ustedes tienen que tomar”.

Asimismo, Edgardo Allochis rescató la oportunidad de inserción laboral que tiene los jóvenes que eligen estudiar en Rafaela, dada la gran vinculación que los centros de estudio mantienen con empresas e instituciones de la ciudad y la región: “En estos años, son muchísimos los profesionales que se han insertado en el medio y que han elevado la calidad profesional de toda la región”.

Mariana Andereggen, secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela indicó: “Por supuesto que no desconocemos la realidad de estudiantes y docentes en cuanto a la accesibilidad tecnológica, de equipamiento y de conectividad, tanto en Rafaela como en estudiantes de la zona. Pero es una decisión política sostener en la medida y en los formatos en que podamos, los distintos eventos con las que acompañamos a este Consejo Universitario de Rafaela. Y la Expo Carreras en uno de los más importantes”.



Cronograma de presentaciones

-Martes 30 de junio: 17:30 hs.: Presentación de UTN – 19:00 hs.: Presentación UCES.

-Miércoles 1 de julio: 17:30 hs.: Presentación ITEC – 19:00 hs.: Presentación ISP N°2.

-Jueves 2 de julio: 17:30 hs.: Presentación UNRaf – 19:00 hs.: Presentación UCSF.

-Viernes 3 de julio: 17:30 hs.: Presentación UCSE.