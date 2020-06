La música de Santa Fe brilló en todo el país Información General 30 de junio de 2020 Redacción Por El Festival virtual “Adentro” transmitido a todo el territorio nacional con las actuaciones de Itatí Barrionuevo, Monchito Merlo y Los Palmeras. Dos novedades: Cañada de Gómez se sumó a la propuesta del Ministerio de Cultura santafesino, y por primera vez se instrumentó el sistema de streaming inverso, con el público en sala a través de pantallas.

FOTO SCS// LA SEGUIMOS EN VIVO.// La música santafesina se replicó en los cuatro puntos cardinales.

El capítulo Santa Fe del Primer Festival Virtual “Adentro”, que transmitieron en simultáneo la TV Pública nacional, 5RTV, el canal público de la provincia y las redes del Ministerio de Cultura fue un éxito de público –sólo en las salas de Zoom habilitadas fue seguido por 2 mil personas–, y representó la puesta en juego de un nuevo concepto: el streaming inverso, la posibilidad de que el público acceda al espacio desde donde se realiza el show a través de plataformas de transmisión.



Las propuestas, ciudad por ciudad

El ciclo La Seguimos En Vivo, organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, brinda a artistas de toda la provincia la oportunidad de presentarse en vivo por streaming, bajo el estricto protocolo Covid-19 para artistas y técnicos y, bajo el esquema de gorra virtual, monetizar los shows, que son gratuitos pero con la posibilidad de que el público colabore.

Esta semana hubo shows desde Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y se incorporó la ciudad de Cañada de Gómez, en una modalidad que semana a semana viene incorporando nuevas localidades para que artistas de toda la provincia puedan presentarse en vivo.

Entre el jueves 25 y el domingo 28 de junio, la propuesta, sin público presencial, tuvo como escenarios el Teatro Español, en Reconquista; el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” de Rafaela; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe; la Sala de Plataforma Lavardén, en Rosario, y La Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez.

Los espectáculos se transmiten –semana a semana– en directo por 5RTV, el canal público, y por el canal de YouTube y las redes del Ministerio de Cultura.



Canciones del litoral en la Perla del Norte

Esta semana, el ciclo arrancó el jueves 25, a las 21, en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, con la presentación de Patricia Gómez y su grupo, quien compartió para todo el mundo temas de todos sus discos.

La propuesta de Patricia Gómez Grupo contó con la participación de Emmanuel Gómez (acordeón); Alejandro Della Rosa (guitarra y coros); Joselo Lobo (percusión); Mateo Zanuttin (bajo); Mariano Pereson (piano, arreglos), y la hermosa voz de Patricia Gómez. Además, participaron Sabrina Fantin y Juan Cruz Raffin en danza.

El show comenzó con una exquisita interpretación de Pájaro de río (de Teresa Parodi) y siguió con Amanece en Misiones (de Ramón Ayala)y Por Santa Rosa me voy al río (del gran Antonio Tarragó Ros), este último con la participación de la bailarina Sabrina Fantin.

Luego continuó con el tema Simón Caravalo (otro más de Teresa Parodi); Entrevero del Ramón (de Zitto Segovia), acompañado por el bailarín Juan Cruz Raffin.

Siguió con Santa Fe al Norte (de Carlos Pino y Rafael Ielpi), el chamamé que recuerda el trabajo de los hacheros en La Forestal, a la que Patricia mencionó como "carta de presentación", porque la mayor parte del grupo forma parte de Reconquista y está enamorado del norte santafesino.

Con Imposibles (Fernando Cabrera), homenajeó la música rioplatense; con la deliciosa versión de Río y Mar (de Luis Gurevich y León Gieco) hizo temblar al hermoso teatro ubicado en el corazón de Reconquista, para terminar con una canción que "estremece a todo Reconquista, Río de Estrellas de Pablo Llanes y Vuelvo, de la mismísima Patricia Gómez y Mariano Pereson.



Rock y Salsa Latina en el oeste santafesino

El ciclo siguió el viernes a las 20, desde el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” de Rafaela, nuevamente con una presentación doble: esta vez a través de Circadian y del dúo Carballosa/ Ochat.

La banda está conformada por Ignacio Lanza en voz y guitarra; Maximiliano Carena en guitarras y coros; Andrés Bernini en voz y bajo, y Joel Cortopassi en batería.

Con pinceladas de punkrock, algo de pop y de rock clásico, el sólido show comenzó con los temas "Lo Siento" y "Otoño" y continuó con "Sano" y Veo el Sol"; "Solo con verte" y terminó con "El Jardinero", todas canciones con letra y música propias de la banda.

Acto seguido, en el otro extremo del escenario, comenzó el show del dúo Carballosa / Ochat. Integrado por Luis Enrique Carballosa y Franco Ochat, la propuesta giró en todo a la salsa, con pinceladas de jazz latino.

Con "Latin en Do", el dúo hizo bailar a quienes seguían la transmisión vía streaming. Y seguramente siguieron bailando con "Mi bendición" (de Juan Luis Guerra); "Son de la loma" (de Miguel Matamoros) y "Yo Soy del Monte Compay" (de Compay Segundo).

Los dos últimos elegidos también fueron parte del cancionero popular de la salsa cubana. Primero fue "Chan Chan" y luego una versión soft de uno de los himnos de la salsa: "Guantamanera" (ambos temas de Compay Segundo), para cerrar la noche del viernes en Rafaela a todo ritmo.



Rock desde la capital santafesina

El mismo viernes 26 a las 21, desde el Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo tocó para todo el país el grupo de rock santafesino Médula, que fusiona el sonido clásico del rock local con el género rock-pop, hard-rock y alternativo nacional e internacional, con temas y letras de autoría propia.

La banda conformada por Diego Canastrelli (batería); Juan Abraham (bajo); Leandro Costantini (voz y guitarra), y Martín Salas (guitarra y coros), comenzó el espectáculo con "Ven a mi".

Siguieron con "Armonizá" y "Siempre naciendo", temas con huellas en sus acordes que y sonoridad que rememoraron el mítico grupo Fricción, de Richard Coleman.

El espectáculo continuó con los contundentes “Sin tantos vacíos”; “Secuelas” y “Río fiel”. Y siguió con las exquisitas versiones lentas “Mente en quiebra” y “Habítame”.

El show finalizó con los temas “La misma respuesta” y “Germinal”, con haces de luz cerrando una noche a todo rock en el centro cultural ubicado en Junín al 2400.



Del chamamé a la cumbia santafesina

El sábado 27, de 22 a 24, el Ciclo La Seguimos En Vivo se sumó a la transmisión de la edición Santa Fe del Festival “Adentro”, que como se dijo contó con las participaciones de Monchito Merlo y su conjunto; la cantora folclórica Itatí Barrionuevo, y el cierre con Los Palmeras. También hubo una participación especial de Peteco Carabajal, quien desde su casa interpretó un escondido, “Voy andando”; la chacarera “Puente Carretero” y uno de los temas más hermosos de su autoría: “Las manos de mi madre”.

Desde el Centro Cultural Paco Urondo, Los Palmeras hicieron un combo de éxitos: “El Bombón Asesino”; “Olvídala”; “Yo soy Sabalero”; “El embrujo”; “Doble vida”; “La chola” y cerraron –a pedido– repitiendo la cumbia que apasiona a los hinchas de Colón.



“La Luna y el Pozo”, una clase de actuación

El domingo a las 21, también en el Paco Urondo, se ofreció una pieza teatral de excelencia: “La Luna y el Pozo”, la obra de teatro dirigida y puesta en escena por Edgardo Dib e interpretada por la autora y actriz María Rosa Pfeiffer.

Seguida por mucho público, especialmente en el canal de YouTube de Cultura, los comentarios en los chats fueron en su mayoría elogios al texto y la actuación de María Rosa Pfeiffer.

Con una sobria ambientación en la que destacaban una mecedora y una pala de punta en medio de haces de luz de colores, la actriz dio una acabada muestra de talento al interpretar un texto difícil, escrito hace casi una década a pedido del escritor cubano Francisco Garzón Céspedes.

Con magistral iluminación, desde el jardín de la casa de su infancia, una mujer sin nombre cava un pozo en medio de la noche. Y la Luna se resiste a ser atrapada por ese hueco en la tierra.

A través de una poética donde la palabra y los gestos cobran mucha altura, con movimientos ajustados y una voz que denota tristeza y dolor, Pfeiffer desgarra emoción al contar un viaje íntimo hacia los recuerdos de toda su vida y un amor perdido y quizás no correspondido.



Melodías desde la Lavardén

El viernes 26, a las 22, en la sala de Plataforma Lavardén (Rosario), se presentó la cantautora rosarina Valei, junto al guitarrista Javier Rivero “El Salteño”. En este show, Valeria Rodríguez Cisaruk –tal el nombre completo de Valei– y su acompañante presentaron temas propios y del cancionero popular, con diversos ritmos.

El show comenzó con "Marinerito" y siguió con “Chamankay” y “Estrella”. Luego fue el turno de una versión particular de “Barro tal vez”, de Luis Alberto Spinetta; y continuó con “En el Cielo”; “Mejor me voy” (del uruguayo Eduardo Mateo); “Llueve mucho” y “Te abracé en la noche”.

Luego fue el turno de la canción “Abreté corazón”; “En un feca”; “Milonga de mis recuerdos”, y para finalizar, se pudo disfrutar de la versión de “Se dice de mí”, tema que inmortalizó Tita Merello.

Valei demostró su calidad interpretativa y Rivero su destreza en la rasguido de la guitarra. El concierto desde la sala ubicada en la céntrica esquina rosarina de Mendoza y Sarmiento, terminó con “Mano galáctica azul”



El metal hizo vibrar al centro rosarino

El sábado 27, a las 21, se presentó en Lavardén la banda de metal rosarina Traxión Etílica, integrada por Mauricio Martino, en voz; Felipe Sales en guitarra; Elio Martino en bajo, y Alejandro Genovese en batería.

Con casi 20 años de trayectoria, la banda –que tiene dos discos editados de manera independiente– comenzó su show con el tema “Historia Repetida” y “Recorriendo Tiempos”. Luego continuaron con “Odio y Dolor” y “Ocaso Consumado”.

El espectáculo continuó con una versión metalera del tema “Cuando”, de Jorge Fandermole; y siguió con los temas propios “Karma”; “Mar de culpas”; “Verdades Ocultas”, y terminó con “Falsos Profetas”.



Una batalla por streaming

El domingo 28, desde las 20, cuatro jóvenes artistas de la ciudad de Rosario se presentaron en el Inda Hud, una batalla de rimas con base musical de estilo libre.

Conocidos como freestylers, los artistas Nasir Catriel; Kiruy; Thorny y Mirko subieron al escenario de la Sala de Plataforma Lavardén para librar dos batallas.

Presentados por Santiago Espinosa y con la DJ Violeta Estelar como anfitriona del evento, la primera fue entre Nasir Catriel y Kiry

Luego de la primera batalla de rimas, salió a escena la joven cantante Mutu, quien interpretó sus temas “Misil”; “No paro de pensar”; “Día a Día”; “Mi chico D” y “No es tan fácil".



El espectáculo siguió con la batalla entre los freestylers Thorny y Mirko.

Finalmente, el evento contó con el show de Chuli Mane, quien comenzó interpretando "Bandido". Y siguió con “E mío”; “Doble L”; “Toy” y “Guarra”.



Música del litoral de la mano de las cuerdas

El domingo 28 a las 19, desde la Casa del Bicentenario de Cañada de Gómez, ciudad cabecera del departamento Iriondo, se pudo disfrutar del show de Franco Massignani, violinista, cantante, bandoneonista y guitarrista; quien estuvo acompañado de Cristian Guzmán, en guitarra. Y Gastón Massignani en bombo.

El show comenzó con Guzmán interpretando "A don Rosa Toledo", una zamba de Ramón Navarro; y siguió con una magnífica interpretación en guitarra del tango "Volver".

Luego, con Massignani en violín, el espectáculo continuó con "El remolino". Luego, tomó la guitarra para tocar la zamba "Sombra Herida" (de Canto 4); la chacarera "Ave de Luz" (de Bruno Arias) y "Pucha como es la gente" (de Gabriel Morales).

Nuevamente empuñando el violín, interpretó la zamba "Donde mueren las palabras" (de Germán Cano Romero). Y volviendo a agarrar la guitarra, el trío tocó la "Chacarera de la escalera" (de El Duende Garnica).

Luego (nuevamente con Franco a cargo de su violín) fue el turno de "El escondido", la zamba de Andrés Chazarreta que dio la vuelta al mundo de la mano de Los Manseros Santiagueños y la chacarera "La Algarrobera" (de Morenito Suárez y José Rocío Gerez. El magnífico concierto con el cual la ciudad de Cañada de Gómez se sumó al Ciclo La Seguimos En Vivo cerró con un “Enganchados de violín”.