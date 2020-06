Menem recibió el alta Nacionales 30 de junio de 2020 Redacción Por Tras dos semanas de internación por neumonía.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ex presidente Carlos Menem fue dado de alta ayer luego de permanecer 15 días internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral. La mayor parte de la internación del actual senador, que cumplirá 90 años en pocos días, fue en terapia intensiva debido a la gravedad del cuadro que atravesaba de "una neumonía en el pulmón derecho, con algo de líquido en la pleura".

El pasado 13 de junio, el dirigente riojano ingresó a la clínica del barrio porteño de Recoleta luego de sufrir un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. Tras ser hisopado y descartarse un contagio de coronavirus, fue internado en terapia intensiva y su estado era delicado, pero logró evolucionar y ahora podrá seguir su recuperación en su casa.

"La salud del ex presidente está bien, mejoró mucho su cuadro luego de la neumonía que tuvo", sostuvo días atrás su médico personal, Luis De la Fuente.

En un comunicado difundido este lunes, los médicos tratantes, De la Fuente y Roberto Reussi, indicaron que "en el día de la fecha, y tras haber sido internado en UTI por un cuadro que luego se comprobó era una severa neumonía bacteriana, desde el 13 de este mes, el dos veces ex presidente Carlos S. Menem fue externado del IADT".

En declaraciones a Radio Rivadavia, De la Fuente detalló que en su recuperación Menem "deberá cuidarse de su diabetes" y destacó: "Por suerte nunca estuvo entubado y no tuvo coronavirus, fueron gérmenes".

El médico agregó que la idea era darle de alta el viernes pasado, pero se prefirió dejarlo internado durante el fin de semana y que este lunes los diabetólogos del senador dieran también el visto bueno.

"Vamos a ir viendo cómo está. La semana que viene es su cumpleaños y, por suerte, no lo pasará internado", destacó el médico, quien además reveló que el expresidente volverá a su tarea parlamentaria "cuanto antes".