CRAR reinicia prácticas con el plantel superior

Pasaron casi tres meses y medio, pero este martes podrá reanudar los entrenamientos de manera presencial el plantel superior (a partir de 18 años) del Círculo Rafaelino de Rugby en el marco de los protocolos respectivos por la pandemia del Covid 19. La actividad será desde las 19 horas en la institución.

Recordemos que el decreto provincial 474 del pasado 5 de junio autorizó la práctica de actividades deportivas en el contexto individual, sin contacto, motivo por el cual en esta disciplina se trabajará fundamentalmente en físico y técnica individual. Durante este lapso, se estuvo siguiendo los lineamientos que llegaban desde la UAR hacia las distintas Uniones de todo el país, para finalmente tener el protocolo definido que también fue aprobado por el municipio local.

Los entrenamientos del plantel verde, a cargo de los entrenadores Cristian Martino y Diego Acosta, junto a los demás integrantes del staff técnico, serán los martes, jueves y sábados en ese horario. Está previsto que se trabaje con grupos de 10 jugadores por cancha. Cabe recordar que durante la cuarentena se estuvieron siguiendo entrenamientos por zoom.

Cabe mencionar que respecto a la posibilidad de competencia en el año no se puede aventurar nada por el momento, ya que dependerá de la evolución de la pandemia no sólo en Santa Fe, sino también en Entre Ríos ya que el Torneo Regional del Litoral involucra a clubes de uniones santafesina, rosarina y entrerriana. El certamen de suspendió justamente a pocas horas de que arrancara la temporada 2020 en marzo.

Respecto a las divisiones juveniles, se irán reincorporando progresivamente a los entrenamientos.



¿EL CHAMPIONSHIP A NUEVA ZELANDA?

Según el medio The Australian, la Unión de Rugby de su país habría cedido el lugar a Nueva Zelanda para que sea sede central del Rugby Championship. Esto se debe a que los casos de coronavirus en Australia han sido volátiles y los picos no se conocen por lo que sería demasiado arriesgado organizarlo allí.

Nueva Zelanda tiene la ventaja adicional de que ya puede jugar partidos de rugby frente a capacidad completa en los estadios y con las finanzas de todas las naciones al límite, tiene sentido que Australia, Sudáfrica y Argentina acepten que Nueva Zelanda organice el torneo.