Hace 27 años, los Rockets elegían a Nicola. Recordamos un acontecimiento que muy pocos basquetbolistas argentinos han podido disfrutar y que el rafaelino radicado en Europa consiguió cuando Houston lo eligió en el Draft de la NBA de 1993.

FOTO ARCHIVO CUANDO BRILLABA EN ESPAÑA./ Marcelo Nicola tuvo un gran nivel en el Baskonia de Vitoria.

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Un 30 de junio, pero de 1993, Marcelo Nicola era elegido por Houston Rockets en el Draft de la NBA. La tradicional ceremonia deportiva estadounidense se llevó a cabo en Auburn Hills, Michigan.

Otro de los hitos del deporte rafaelino que con el paso del tiempo adquieren una mayor, y más justa dimensión de lo que significó tal posibilidad para la carrera de un basquetolista.

En ese entonces ya se tenía claro que era la mejor Liga profesional del mundo, donde estaba en todo su esplendor Michael Jordan con Chicago Bulls. Pero todavía no había internet y las noticias no llegaban a las grandes masas como en la actualidad. Apenas si los que tenían cable podían ver algunos partidos semanales por TV.

En ese momento, el jugador surgido en Ben Hur que se había ido al Taugrés de España (hoy Baskonia) con apenas 18 años en 1989 estaba asomando como una de las grandes jóvenes figuras de Europa, aunque con trascendencia también por lo hecho con las selecciones argentinas juveniles. De hecho en ese 1993, apenas un par de meses antes, lograba con el combinado nacional dirigido por Edgardo Vecchio, el Panamericano Sub 22 en Rosario siendo decisivo para tal título en la final ante Estados Unidos.

"Mi época era muy distinta a la de ahora. La NBA no estaba tan cercana a Europa como lo está ahora. Cuando venía un scout NBA a un partido en mis tiempos, era porque había una estrella en potencia. Y venía uno en 100 partidos. Ahora, en cada partido ACB, LEB Oro, o tercera división alemana, hay 1, 10 o 20 scouts", le contaba a comienzos de este año el rafaelino al sitio Basquetplus.com, sobre las diferencias del sistema con la actualidad.

Nicola fue elegido en el puesto 50° por la franquicia texana. En ese entonces era el tercero de nuestro país en ser seleccionado. Los anteriores habían sido el Gigante Jorge González (ya fallecido) por Atlanta Hawks, y Hernán Montenegro (Philadelphia 76ers), ambos en 1988, y que tampoco lograron debutar en la mejor liga del mundo.

Entre las dos primeras rondas de ese Draft 1993, sólo 4 jugadores nacieron fuera de los Estados Unidos, destacando además del argentino al gigante rumano Gheorghe Muresan (Washington).

En 1995 Houston Rockets cedió sus derechos a Portland Trail Blazers, pero Nicola nunca llegaría a jugar en la NBA, más allá que en el viejo continente era cada vez más elogiado.

De haber llegado a Estados Unidos en el apogeo de su carrera, seguramente hubiese mostrado su mejor repertorio. No obstante, no se arrepintió: "Estuve un tiempo largo en Vitoria, otro período largo y fructífero en dos partes en Treviso, donde jugué bien y obtuve títulos y conseguí muchas cosas. No me puedo quejar. En un momento importante de mi carrera tuve una lesión de rodilla que me paró 6 meses (la recordada en los Juegos Olímpicos de Atlanta con la selección frente a Lituania), pero la verdad no me quejo. Me divertí mucho jugando al básquet", reconoció en la misma entrevista.

Entre los principales títulos con el Tau, el alero surgido en Ben Hur logró en la temporada 1995-1996, la Copa del Rey de Baloncesto, y la Copa de Europa 1995-1996.

La campaña 1996-1997 la jugó en el Panathinaikos BC, entonces campeón de la Euroliga, pero no pudo conquistar ningún título en ese único año que jugó en el club griego. La temporada 1997-1998 volvió a la Liga ACB española para militar en el FC Barcelona, con el que no ganó competiciones.

A principios de la temporada 1998-1999 el club catalán lo cedió al Benetton Treviso, en el que acabaría jugando un total de seis exitosas temporadas en las que consiguió dos Ligas italianas, tres Copas de Italia, una Copa Saporta, y llegó a ser subcampeón de la Euroliga, título que perdió en la temporada 2002-2003 precisamente frente a su ex club, el FC Barcelona.

Marcelo Nicola fue internacional en todas las categorías de la Selección nacional de Argentina: cadete, juvenil, sub-22 y absoluta, disputando con la mayor los mundiales de Toronto 1994 y Atenas 1998, además de los Juegos Olímpicos de Atlanta '96.

Actualmente está haciendo la carrera como entrenador. Luego de varias experiencias en España, Lituania e Italia, el presente lo tiene en el Delteco Guipuzcoa de la LEB Oro española.