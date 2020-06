Realizaron hisopado a diputados nacionales Nacionales 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Luego de que el diputado nacional de Juntos por el Cambio por La Rioja Julio Sahad diera positivo en la prueba de coronavirus, otros cinco diputados nacionales que tomaron contacto con él se sometieron ayer a un hisopado por recomendación médica.

Los diputados nacionales que por sugerencia del director médico de la Cámara baja, Marcelo Halac, habían accedido a realizarse el test son el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo; el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; Romina del Plá (Frente de Izquierda); Fernando Iglesias (PRO); y Facundo Suárez Lastra (UCR).

También se identificaron como posibles contactos de Sahad a un secretario personal y a un integrante del equipo de sistemas de la Cámara de Diputados, supo NA.

Apenas el riojano dio a conocer el resultado de su diagnóstico, la Cámara de Diputados activó el protocolo para casos de contagio, con tareas de limpieza y desinfección en todas las áreas del Palacio Legislativo donde los diputados circularon en la sesión del jueves pasado.

Por otra parte, un grupo de especialistas realizó un mapeo para establecer la cadena de contactos estrechos del diputado Sahad, a partir de una serie de criterios: distancia menor a tres metros, portación o no de tapabocas e interacción mayor a 15 minutos.

"Por recomendación de Marcelo Halac, director médico de @DiputadosAR, ante el positivo de @SahadJulio, de nuestro bloque, me realizaré un hisopado preventivo. No tengo síntomas, estoy cumpliendo con el aislamiento. Gracias por sus mensajes, les comunicaré apenas tenga el resultado", informó Ritondo en Twitter.

A través del mismo medio, Ramón comunicó que ya se hizo el hisopado y que el resultado estaría este martes por la tarde.

"Aunque no he tenido síntomas, deicidí comenzar un aislamiento social preventivo, incluso de mi familia", detalló.

Según pudo averiguar NA, a raíz de estos acontecimientos que encendieron las alarmas en el Congreso nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocará a una reunión virtual este martes por la tarde con los jefes de bloque de las distintas fuerzas para acordar cómo continuar el esquema de trabajo, con la posibilidad de realizar ajustes al protocolo de sesiones remotas y así minimizar las chances de contagio.

"Se va a buscar una solución por diálogo y consenso", aseguraron fuentes parlamentarias consultadas.

Tras realizarse el hisopado, el diputado Sahad confirmó que dio positivo por coronavirus y encendió alarmas en el Congreso, ya que participó de manera presencial de una sesión de casi 10 horas la semana pasada.

"Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", informó el diputado, que además es el presidente del PRO riojano.

"Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado.

Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", agregó.