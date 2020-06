Juegan la gran final en España Deportes 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Barcelona y Baskonia, ambos con presencia argentina, sostendrán hoy la final de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol español, certamen que se reanudó dos semanas atrás, tras el parate por la pandemia del coronavirus. El decisivo encuentro de una fase final que comprendió 33 se jugará desde las 15 de Argentina en el Pabellón Fuente de San Luis, de la ciudad de Valencia.

Barcelona, que disputará su 28va. definición en la historia, arribó a esta instancia, tras doblegar a San Pablo Burgos, por 98-84, en una de las semifinales. Baskonia, que fue campeón en tres oportunidades anteriores, se metió en la final, luego de superar al local Valencia, por un ajustado 75-73.

El conjunto blaugrana, que resultó subcampeón en la pasada edición y no se alza con el título desde el 2014, tiene en sus filas al alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), quien no tuvo minutos en el cotejo semifinal. Por su lado, el quinteto vasco jugó su última final en la edición 2018 (perdió con Real Madrid por 3-1) y mostrará en la nómina al base marplatense Luca Vildoza (ex Quilmes).

Estos dos equipos sentenciarán la Liga por cuarta vez en la historia. Los antecedentes favorecen al Baskonia, que festejó en los períodos 2008 y 2010), mientras que la escuadra catalana se llevó el título en la temporada 2009.



JUVENIL QUE EMIGRA

Juan Hierrezuelo arregló su llegada al Valencia Basket de la ACB de España. El pivote sanjuanino de 2,08 metros de altura y apenas 19 años de edad fue medallista de oro en la modalidad 3x3 de los Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en Buenos Aires durante el año 2018. En la Argentina, ha vestido la camiseta de San Lorenzo de Almagro y la de Salta Basket.



NOCIONI SOBRE CAMPAZZO

Andrés Nocioni, ex integrante de la Generación Dorada del básquetbol argentino, advirtió que “no es el mejor año” para que Facundo Campazzo, actual figura del Real Madrid, se integre a la NBA estadounidense, a partir de la pandemia del coronavirus. “No es el mejor año para hacer el salto de calidad y llegar a la NBA”, sostuvo el santafesino.

“No se sabe qué ocurrirá con esta y con la próxima temporada en la NBA. Es muy difícil conocer cómo seguirá todo”, amplió Nocioni.