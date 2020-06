Diferencias por el tema de los concursos internos de los empleados municipales Locales 30 de junio de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana los concejales recibieron al secretario del Seom, Darío Cocco y a parte de la comisión directiva del sindicato para tratar el proyecto de Ordenanza impulsado por Cambiemos, que pretende que quienes son funcionarios no puedan participar de los concursos de ascenso.

FOTO PRENSA CONCEJO VISITAS. Los concejales recibieron este lunes a Darío Cocco y a integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.

En la mañana de este lunes, los concejales se reunieron con integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales; encabezado por su Secretario General, Darío Cocco.

En el encuentro se conversó sobre el proyecto de Ordenanza respecto a concursos internos, presentado por el Bloque de concejales de Cambiemos, en donde se establece que aquellos empleados municipales que se desempeñan como funcionarios, están impedidos de participar en los procesos concursales de ascenso, por considerar esa situación inmoral.

Esta iniciativa generó diferencias políticas entre la bancada oficialista y de la oposición, ya que los ediles justicialista resaltan como un aspecto a tener en cuenta, que el proyecto va en contra de una norma provincial.

El concejal Jorge Muriel señaló que “va a ser difícil que pueda salir esta Ordenanza ya que raya lo ilegal, es decir esto que pretenden de que no puedan participar de los concursos de ascensos o para subrogar alguna categoría, funcionarios que estén con licencia política. La ley provincial 9286 deja muy claro eso y sería discriminatorio no permitirle a alguien en un puesto político poder concursar. Eso quedó bien explicado”.

A su vez el justicialista se refirió al proyecto presentado por el concejal Lisandro Mársico sobre la adhesión a la Ley provincial sobre violencia laboral, y dijo que “estamos de acuerdo no solo en la adhesión sino en la posibilidad de poner en práctica una articulación de políticas para trabajar sobre eso y después que eso pueda derramar sobre lo privado, lo que el Estado ponga como ejemplo”.

Por su parte el concejal Leonardo Viotti, manifestó que “la Municipalidad de Rafaela al igual que muchas otras reparticiones públicas, tiene algunos empleados de planta que son elegidos por el intendente para ocupar un cargo político, y mientras son funcionarios siguen concursando categorías en su lugar de planta. Al volver a la planta municipal vuelven con una categoría mayor a la que se fueron”.

“Nosotros lo que hicimos es llevar el reclamo de muchos empleados municipales, a los que a veces les toca concursar esas categorías con estos funcionarios públicos que tienen mayor nivel en ese momento y consideran injusto que esto se pueda hacer. Si bien la Ley provincial lo permite, creemos que es una cuestión ética, ponen en condiciones diferentes a unos y a otros. Hay una discusión técnica legal por un lado y por otro la ética que para nosotros es fundamental; seguramente no salga por Ordenanza porque el Art. 40 de la Ley 9286 permite que se presenten, le vamos a hacer un pedido al intendente para que le pida a quienes sean funcionarios que no se presenten a los concursos”, precisó el edil opositor.

En tanto Lisandro Mársico precisó al ser consultado por esta presentación, que“todos acordamos que ese proyecto de Ordenanza no podía avanzar porque iba en clara violación al Art. 40, Nexo 1, de la Ley provincial 9286 y el concejal Viotti quedó en reformularlo para hacer un pedido al Ejecutivo que por una cuestión ética no se de participación en los concursos, a las personas que están ocupando un cargo político. Va a quedar en una solicitud”.