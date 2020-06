Para el SEOM, la Ley provincial está clara Locales 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Darío Cocco como Secretario General del gremio de los empleados y obreros municipales, considera que no son ellos como sindicato los que deben determinar qué es ético o no, para eso existe una Ley, explicó.

Luego del encuentro que el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales mantuvo con los concejales, por el proyecto de Ordenanza de Cambiemos sobre concursos internos, el secretario general del Seom, Darío Cocco, señaló que “es clara la Ley 9286 donde habla de los derechos de los trabajadores, y en donde sólo condiciona a participar de los concursos, a aquellas personas que estén con una licencia sin goce de sueldo. Por eso el planteo de la oposición no se encuadra dentro de la Ley”.

Acerca de las objeciones en cuanto a la ética de quienes siendo funcionarios políticos participen de los concursos internos, Cocco fue contundente al decir que “el tema de la ética no nos corresponde a nosotros, es una línea muy delgada, y existe una Ley que es muy clara”. En cuanto a la iniciativa de Lisandro Mársico sobre adherir a la Ley sobre Violencia Laboral, el secretario del Seom, indicó que “hay un protocolo sobre el tema, al que adhirió el Concejo por Ordenanza, y no vemos mal una Ordenanza que adhiera a esta Ley. Sí creemos que debe existir un ente que controle que se cumpla y aplique”.



HOY SE ABONA EL

AGUINALDO A MUNICIPALES

En cuanto a las cuestiones salariales y a las dificultades que como consecuencia de la pandemia hubo este último tiempo para cumplir en tiempo y forma, Darío Cocco explicó que “nosotros acordamos con el Ejecutivo que este martes cobramos el aguinaldo y el próximo 7 el sueldo. Lo que sí estamos pidiendo ahora, es retornar a la normalidad y acortar el plazo en el pago de las horas extras” “Entendemos que somos un grupo que estuvo desde la primera hora, en la primera línea y que nunca dejamos de prestar servicios en medio de esta emergencia. Pensamos que debería comenzar a haber un ordenamiento ya que se abrieron muchos rubros y los ingresos municipales comenzaron a ser mayores con la habilitación de más actividades”, finalizó el secretario del Seom.