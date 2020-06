Ahora fue Zverev a una fiesta Deportes 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA ALEMAN./ Alexander Zverev fue criticado por Kyrgios.

El tenista alemán Alexander Zverev participó de una fiesta luego de haber prometido aislarse por haber jugado en el torneo Adria Tour organizado por Novak Djokovic, que ocasionó varios contagios de coronavirus, lo que le valió críticas de su colega australiano Nick Kyrgios. "Me despierto y veo todavía informaciones polémicas en todo el mundo. Aunque la que más me ha chocado es la de ver a Zverev al ataque de nuevo. ¿Cómo puede ser tan egoísta?", escribió Kyrgios en su cuenta de Twitter.

Después de participar en el Adria Tour, Zverev prometió públicamente pasar catorce días de cuarentena a pesar de haber dado negativo en el test de coronavirus. Sin embargo, un vídeo viral por las redes sociales reveló que el alemán acudió este fin de semana a una fiesta organizada por Philipp Plein, un reconocido diseñador de moda.

Plein publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se pudo ver Zverev, número 7 del mundo, rodeado de personas y aunque un rato después borró la publicación, el tiempo que estuvo disponible en redes sociales fue suficiente para dejar expuesto al tenista alemán. "Si escribiste un tuit en tu nombre y en el de tu equipo diciendo que vas a estar en cuarentena durante catorce días y pidiendo perdón a la gente por haber puesto su salud en peligro, al menos cumple y quédate en tu casa catorce días", fustigó Kyrgios.

"Me fastidia el mundo del tenis", dijo finalmente el australiano número 40 del ranking ATP.