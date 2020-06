Bombal volvió a cuarentena estricta Locales 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Bombal es un pequeño pueblo del sur santafesino, sobre la ruta 14, a solo 80 kilómetros de Rosario. Seis casos de coronavirus confirmados “encendieron todas las alarmas”, como dijo el propio presidente comunal, Carlos Gabbi. Hay unas 50 personas aisladas en estos momentos por un kinesiólogo que atendió a varios pacientes, pero el primer nexo epidemiológico aun no pudieron determinarlo. A diferencia de Carreras, la localidad que hoy está “cerrada” por 57 contagios de covid-19, en Bombal el ingreso y egreso de vehículos y personas está permitido, pero se realizan controles y desinfecciones en la entrada principal. Los comercios minoristas no esenciales están cerrados otra vez. En los últimos hisopados, dio positivo un kinesiólogo y se multiplicaron los aislados que tuvieron contacto directo con este profesional. Y a partir de este contexto, las autoridades comunales solicitaron al gobierno provincial el retorno a la fase 1 de la cuarentena. “Estamos muy preocupados, se prendieron todas las alarmas cuando surgió el primer caso positivo”, que no fue el kinesiólogo, sino una joven de la localidad" destacó Gabbi. Y confirmó que “no conocemos el nexo epidemiológico, no sabemos de dónde vino el contagio de los casos de nuestra localidad”. Gabbi describió que “tenemos comunicación con Carreras a través de un camino de tierra, estamos a escasos 20 kilómetros. Pero en el resto de los pueblos de alrededor, no hay casos”. Acerca de la actividad en el pueblo, comentó que “acá hay una fábrica de aceite vegetal, dos molinos harineros, fábrica de engranajes; es un pueblo muy productivo, con mucha gente que trabaja en estas industrias, y estamos muy preocupados y alerta”. “Hemos suspendido las salidas recreativas y las reuniones”, afirmó el presidente comunal de Bombal. “Los controles son las 24 horas; los hacen los empleados comunales, policías, bomberos”, remarcó. “Estamos esperando el decreto provincial para volver a fase 1”, apuntó.





EN VENADO TUERTO

Tras una semana de hermetismo mediático, tras detectarse casos de coronavirus propagado por un médico de guardia de de ese nosocomio pero oriundo de Pergamino, las autoridades del sanatorio San Martín de Venado Tuerto emitieron un comunicado en el que aseguran haber realizado 360 hisopados de los cuales 15 resultaron positivos. Ante esta situación, este mediodía habrá una conferencia de prensa para dar mayores precisiones a lo sucedido. El comunicado sostiene: "Informamos que con motivo al caso del profesional diagnosticado Covid-19 positivo y con la finalidad de salvaguardar la integridad de nuestros pacientes, personal de la institución y de la sociedad en su conjunto se efectuaron hisopados a pacientes y gente que tuvo contacto directo con el médico. También los que estuvieron relacionados directamente con los casos que dieron positivos”. "Además, se realizaron hisopados por parte del propio sanatorio a todo su personal: todos los profesionales de la institución, pacientes internados y acompañantes. Efectuamos un total de 360 hisopados (incluido el geriátrico Santa fe por vinculación con uno de los pacientes)”, sostiene la misiva. En el documento emitido por el San Martín se informa que "se confirmaron 15 casos positivos, dentro de los cuales se incluyen 2 pacientes, 7 empleados, 4 profesionales y 2 contactos estrechos. Todos ellos se encuentran aislados bajo control médico y sin complicaciones hasta el momento”.