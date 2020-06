La Alcaidía rafaelina ya opera casi al doble de su capacidad Policiales 30 de junio de 2020 Redacción Por Hoy hay 83 alojados en la Alcaidía rafaelina –prácticamente el doble de su capacidad-, de los cuales 72 fueron originados por la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA), 10 por la Justicia Federal de Rafaela y 1 caso proveniente del Juzgado de Menores. La capacidad real de la Alcaidía es para 45 internos.

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Honda preocupación existe en la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela por el posible y previsible colapso del sistema carcelario rafaelino, que se encuentra atravesando una situación crítica con el doble de su capacidad normal ocupada.

Es que según los guarismos que se manejan en esferas oficiales, la Alcaidía de Rafaela que funciona en la Jefatura de la Unidad Regional V de Policía con asiento en Rafaela, cuenta con 45 plazas libres disponibles en términos de su construcción.

Sin embargo –y según datos oficiales- la situación actual indica que hoy hay 83 alojados en la Alcaidía rafaelina –prácticamente el doble de su capacidad-, de los cuales 72 fueron originados por la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela del Ministerio Público de la Acusación (MPA), 10 por la Justicia Federal de Rafaela y 1 caso proveniente del Juzgado de Menores.

¿Estamos ante un colapso del sistema o el fenómeno conocido como “puerta giratoria”? Esto es presos que quedan con prisión domiciliaria o en estado de libertad ante la falta de capacidad de la infraestructura "penitenciaria" existente para contenerlos.

Por otro lugar cabe acotar que la Alcaidía ocupa personal policial que no pertenece al Servicio Penitenciario santafesino, por lo que estos uniformados que trabajan en la Alcaidía local no fueron preparados para desarrollar sus funciones “carcelarias”, restando además personal de prevención policial en las calles de la ciudad en momentos en que hasta el último recurso humano debe ser aprovechado inteligentemente ante la ola de inseguridad que azota a Rafaela desde hace ya tiempo.



HACE UN MES…

El 27 de mayo último, este Diario publicaba una iniciativa al respecto de la construcción de una cárcel regional, impulsada desde el Senado de la Provincia.

Bajo el título: “Proyectan construir una nueva Alcaidía Regional - La autoría del proyecto es de los senadores Alcides Calvo y Felipe Michlig”, se recordaba en aquél escrito que el proyecto de ley originario ya había contado con media sanción de la Cámara de Senadores y luego perdido estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa fue reimpulsada por los mismos senadores en el mes de mayo último aunque la presentación original data de comienzos de 2016.

Ya en enero de 2015, la Provincia anunciaba que iba a aplicar una serie de medidas para descomprimir la situación carcelaria en comisarías o alcaidías en esta zona. El entonces representante del Ministerio de Seguridad en Rafaela, Pedro Morini, había indicado a LA OPINION que “por orden del ministro Raúl Lamberto -dijo-, se está buscando un terreno apropiado. La idea es arrancar cuanto antes, si es posible este mismo 2015, ya que Rafaela es el único nodo que no dispone de una cárcel”, aseveró.

También en 2015, en el mes de julio, el entonces fiscal Regional de Rafaela, Carlos Arietti, lanzaba una frase que sería recordada por muchos respecto de este tema. Tal como había publicado LA OPINION, Arietti sostenía que “Rafaela ya tiene ‘cárcel’ [que es la Alcaidía] y está en pleno centro de la ciudad de Rafaela […] Si la gente quiere más presos tienen que haber cárcel, si la gente no quiere cárcel no puede haber más presos”.



EL PROYECTO

EN CURSO

Volviendo al proyecto de ley en curso que nos ocupa, en la presentación hecha por los senadores Alcides Calvo (PJ – Castellanos) y Felipe Michlig (UCR – San Cristóbal), la misma propone la construcción de una nueva Alcaidía Regional para varones que permita el alojamiento de personas con detención transitoria sin resolución de situación procesal.

Señaló el senador Calvo que, “en esta oportunidad se propone que la Unidad Penitenciaria deberá estar ubicada en un predio que a tal efecto determinará el Poder Ejecutivo Provincial, dentro del área que conforman los Departamentos Castellanos y San Cristóbal, en concordancia con la competencia territorial de la Circunscripción Judicial N° 5 que comprende los Distritos Judiciales Nros 5 y 10”.

En el proyecto se establece que el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Seguridad y el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, fijará las condiciones generales que deberá tener el predio para que sea seleccionado y las características constructivas del edificio, localización, dimensiones y todas otras condiciones técnicas.

Asimismo el texto propuesto dispone que en el supuesto que el Gobierno Provincial no posea en su patrimonio bienes inmuebles para ser afectados al cumplimiento de la presente, no exista ofrecimiento de donación o posibilidades de compra para cumplir con dicha finalidad podrá declararse de interés público y sujeto a expropiación aquel terreno que resulte seleccionado a los fines de la concreción de la obra, autorizándose al Poder Ejecutivo Provincial a ejercer la acción expropiatoria en el marco de las disposiciones de la ley provincial N° 7534 y modificatorias.

Resta esperar ahora que tratamiento recibirá este proyecto reimpulsado en la Legislatura, o bien, si como en el caso anterior dormirá el sueño de los justos y perderá estado parlamentario.