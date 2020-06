Belgrano piensa en demandar a River Deportes 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Belgrano de Córdoba evalúa demandar y hasta embargar a River si el club "millonario" no paga el dinero que le adeuda por la venta del delantero Matías Suárez, quien pasó al equipo de Marcelo Gallardo hace un año y medio.

"Si River no paga la deuda por Matías Suárez, vamos a demandarlo. Queremos que River nos presente, al menos, un plan de pagos. Nos deben 670 mil dólares", aseguró Sergio Vilella, vicepresidente de Belgrano.

En diálogo con Radio Rivadavia, el dirigente "pirata" adelantó que si River no presenta un plan de pago, recurrirán a la Justicia y pedirán un embargo.

"Demandar a River es una posibilidad, hace algunos días que no podemos dar con los dirigentes, esperemos no llegar a esa instancia. Estamos en una posición flexible, pero nos corren plazos legales", afirmó el dirigente "celeste".

River se atrasó en el pago de dos cuotas por el pase del delantero, que fue por una suma total de 2.350.000 dólares, correspondientes a marzo y abril.