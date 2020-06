Pergolini sobre el caso Tevez Deportes 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, se refirió ayer a las negociaciones por la renovación de contrato del delantero Carlos Tevez y deseó que extienda su vínculo "por un año", al tiempo que cuestionó los dichos del colombiano Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol, porque "no colabora demasiado que se hable por redes".

"La verdad que no quiero hablar del tema, pero lo único que voy a decir es que no hay un problema. Es una renovación de contrato y ojalá que sea por un año", manifestó Pergolini en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

En la misma línea, insistió: "Tevez es un ídolo del club, es buena persona y lo queremos. Ayer hablábamos con Román (Riquelme) de esto y ojalá que la renovación sea por un año".

En cuanto al conflicto que involucra al ex defensor del "Xeneize", Pergolini fue tajante: "Esto se soluciona con plata y un contrato, ja. No colabora demasiado que se hable por redes, hay un poco de política también".

"Tevez es una buena persona, está todo bien. Es un contrato de una persona querida, somos optimistas", dijo, mientras que sostuvo que tanto el "Apache" como el "Patrón" son "gente grande y cada uno dirá lo que tenga que decir".