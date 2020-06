La inversión se desplomó en mayo Nacionales 30 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Por la pandemia, y con los mercados financieros cerrados, la inversión cayó 22,3% en mayo con relación a igual período del 2019, y representó apenas el 17,4% del PIB, según un informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres divulgado hoy.

El estudio indicó que la inversión llegó a u$s 4.820 millones y de esta manera la caída interanual en los primeros cinco meses llegó al 18,6%. "La inversión continúa virtualmente paralizada en el quinto mes del año. La construcción lidera la baja, empujada particularmente por el parate en la construcción privada, seguido por los bajísimos niveles de importación de maquinaria productiva", agregó la consultora.

Dijo que para los próximos meses "no se anticipa una recuperación de los niveles de inversión previos a la crisis provocada por la pandemia, los cuales ya de por si no eran buenos".

"La recesión económica, junto con el casi nulo acceso a los mercados internacionales y con una estructura macroeconómica muy débil, provocan un escenario de máxima cautela y desconfianza entre los agentes; asimismo, la elevada capacidad instalada para los niveles actuales de producción en la mayoría de los sectores atenta contra la inversión en equipos durables de producción", añadió.

La inversión en equipo durable de producción observó una contracción de 18,7% durante mayo, como resultado de una caída en las maquinarias importadas de 26%, y de una baja en los nacionales de 7,5%, siempre en la comparación con el mismo mes del 2019.

El acumulado de los cinco meses transcurridos en el año muestra una caída de 15,1% en la inversión en este apartado, señaló el informe.

En el sector de la construcción:, las inversiones registraron una caída de 26,1% en la comparación anual, acumulando para los primeros cinco meses del año una baja de 22,2% respecto del mismo período del año anterior.