Critican pasividad del Gobierno ante el vandalismo en el campo Nacionales 30 de junio de 2020 Redacción Por "En tres meses tuvimos 38 delitos en el campo", denunció el presidente de CRA.

FOTO ARCHIVO JORGE CHEMES.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - La Sociedad Rural Argentina (SRA) cuestionó ayer que la "inseguridad y el vandalismo" en el campo "continúan en aumento ante la pasividad del Gobierno". La entidad conducida por Daniel Pelegrina dijo no ver una "reacción con la seriedad que el tema necesita".

Fue luego de que el viernes se llevó a cabo una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la titular de Seguridad, Sabina Frederic, con 38 entidades de la cadena agroindustrial sobre la inseguridad en los campos.

Según pudo saber NA, la Rural no concurrió a la reunión virtual porque su conducción está molesta debido a que hace más de un mes la Comisión de Enlace de entidades agropecuarias había pedido un encuentro por los delitos rurales con los ministros y nunca les contestaron.

Para la SRA, "los ataques en su afectación superan a los propios propios productores. Por ejemplo, los estados municipales, provinciales y nacional no recaudarán la enorme proporción de impuestos sobre esos granos o sobre la producción que se pierde".

También señaló la entidad que es "todo lo contrario a lo que hay que buscar para revertir la migración a las grandes ciudades".

"Desde la Comisión de Enlace y desde la SRA venimos demandando respuestas y ofreciendo colaborar en soluciones efectivas que no aparecen. Y esto desde hace bastante tiempo", indicó la entidad.

La Rural consideró "imperiosa una reacción efectiva y contundente de las respectivas autoridades. Especialmente que se despeje la intencionalidad política del asunto".

"De lo contrario, el problema continuará agravándose, afectando la paz social en un momento en que la sociedad necesita estar unida, focalizada en combatir el enemigo que constituye la pandemia, pero luego en sus desastrosas consecuencias económicas", advirtió la Rural.



38 DELITOS EN APENAS

TRES MESES

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, denunció que en tres meses hubo "38 delitos" en campos de la Argentina. En declaraciones a AM 550, el dirigente dijo que el sector agropecuario está pidiendo un "compromiso más profundo en la investigación y que haya resultados rápidamente".

Se quejó de que a veces "el crecimiento de los delitos es más rápido que las respuestas de los funcionarios".

También sostuvo que si bien la rotura de silo bolsas con granos, y de alambrados, ya había ocurrido en otras oportunidades, "no había sido con esta intensidad".

Con relación al origen de los delitos, Chemes dijo que "los funcionarios están muy firmes en que no hay ningún tipo de ideología política en esto". Sostuvo que el grano guardado en silo bolsa es momentáneo porque "para el productor es muy difícil poder retener, porque se endeuda", explicó Chemes, al rechazar que exista un intento de especular. "Lo poco que puede almacenar el productor es para guardarse en su moneda y poder entrar en la próxima cosecha. No estamos especulando, sino tratando de mantenernos en la cadena", enfatizó.