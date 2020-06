Cuando el dolor se transforma en obras para quienes lo necesitan

En medio de la pandemia una de las situaciones quizás más dolorosas y traumáticas tienen que ver con el fallecimiento de un ser querido, al que en muchos casos por las restricciones impuestas por el coronavirus no podemos despedir ni acompañar en el transitar de una enfermedad.

Este fue el caso de Claudia Platini de Varaldo que dejó este mundo un 10 de mayo y que despertó en aquellos que la conocían una necesidad de transformar el dolor en un gesto de amor y solidaridad.

Judith Canela, una amiga de toda la vida de Claudia, junto a un grupo de amigos más cercanos pensaron en esto de transformar el dolor en obras para quienes lo necesitan y así lo contó.

“La iniciativa surge porque obviamente por el asunto de la pandemia no nos podíamos ver con Claudia en medio de su enfermedad y no nos pudimos despedir. Para mí Claudia era mi hermanita, y tanto dolor no podía quedar ahí y debía transformarse en obras. La idea era para la fecha de su cumpleaños que fue este 27 de junio, materializar la donación”, indicó.

Es importante resaltar que esta cadena de ayuda, de amo, se pensó a través de lo que sembró Claudia, que como dicen sus allegados “tenía un millón de amigos como canta Roberto Carlos”, y que pensaron en Chiquilines, una institución de las más nuevas y que necesita muchas cosas.

Todo este accionar permitió muy rápidamente juntar 100.000 pesos para la construcción de un aula para Chiquilines y en donde como dicen quienes llevaron adelante esta colecta, “sería bueno que esa primera aula que se levante, lleve el nombre de Claudia Platini de Varaldo”.

Cabe señalar que la Asociación Vistiéndonos de Sol agrupa muchas instituciones y Chiquilines era la más desprotegida.



¿QUE ES CHIQUILINES?

Chiquilines se gestó con la idea de brindar apoyo educativo, contención y alimentos a niños con riesgo socioeconómico. Trabaja en dos barrios (17 de Octubre y 2 de Abril). La intención es además de saciar necesidades, puedan mostrar una realidad distinta a la que viven, con hábitos, valores y aspiraciones que puedan alcanzar. Por eso el anhelo es construir un espacio formado por distintas salas, llamadas “MUNDOS”: el mundo del arte, el de la ciencia, el de las manualidades, el de la construcción y otros, para que puedan descubrir sus habilidades y las conviertan en un oficio en el futuro.

Desde la institución señalan que “sabemos que es inevitable que al finalizar el día y se cierren las puertas de “ese mundo” que le es propio, se enfrenten a su realidad : violencia, dolor, soledad, miedo. Pero sabemos también que al crecer, tendrán la posibilidad de elegir en cual “mundo” quieren vivir, y que no están condenados a una determinada manera, porque otra realidad es posible y depende de su decisión. Y ellos sabrán, como saben ahora, que ahí estaremos, esperándolos en esas aulas compartidas, que cada día los recibiremos con el mismo amor, la misma paciencia, los mismos deseos de que vuelquen sus sueños en un espacio que les pertenece y que los invita a que mañana dejen de serlo, para convertirse en su diaria realidad”.

“Sensaciones y emociones contradictorias se entremezclan en quienes formamos Chiquilines, y así, como se manifiestan, deseamos expresarlas: Acompañamos el dolor de los Familiares, Amigos y conocidos de Claudia, por quien elevamos oraciones por su alma, para que encuentre la eterna paz. Admiramos la capacidad de convertir el dolor en obras.Y estamos felices de comenzar nuestro soñado Proyecto y orgullosos de que un “Mundo” lleve el nombre de quien ha sido capaz de generar tanto Amor. Profundamente agradecidos. Que Dios los bendiga. Comisión y Servidores de Chiquilines”.