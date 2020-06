Las mejores siete series que se estrenaron en lo que va del año Información General 29 de junio de 2020 Redacción Por En un año atípico, por el COVID-19, llegaron grandes producciones para disfrutar durante la cuarentena. Un listado que incluye drama, comedia y docuseries



Por María Eugenia Capelo



Yo Nunca





La serie producida por Mindy Kaling, recrea de manera libre los años de adolescencia de esta actriz de origen indio. En esta ficción, seguimos de cerca la vida de Devi (Maitreyi Ramakrishnan, una debutante en la actuación que lo hace de maravilla), una chica de unos 16 años que se debate entre las reglas y el mandato religioso de su madre y la vida en Los Ángeles.

Relatada en off por el tenista John McEnroe, Yo Nunca nos sumerge en los deseos de esta hija única que está de duelo por la muerte de su padre y desea ser una teenager como cualquier otra: conocer chicos y tener su debut sexual antes de que su madre decida volver a India. Una comedia perfecta que nos habla de diversidad étnica y sexual y nos invita a reflexionar sobre los vínculos familiares. La encontrás en Netflix.



Poco Ortodoxa





La miniserie que llegó a Netflix con poca publicidad, se metió de lleno en los hogares de los argentinos. Basada en la novela casi autobiográfica de Deborah Feldman, la historia sigue de cerca la vida de Esti (Shira Haas) criada bajo una ortodoxia judía extrema y severa para una mujer de este siglo. Envuelta en un matrimonio que no desea y reglas que la obligan a encontrarse fuera de esa atmósfera, Esti se escapa a Alemania donde comienza una nueva vida.

La actuación de Hass es deslumbrante. Si todavía no la viste en lo que va del año, no podés pasarla por alto. La encontrás en Netflix



El último baile



La serie que relata esa época dorada de los Chicago Bulls fue un éxito instantáneo dentro de Netflix. Michael Jordan es el “protagonista” de The Last Dance, su título en inglés que reúne los testimonios de Dennis Rodman y Scottie Pippen hasta Barack Obama o Bill Clinton.

La obsesión y la competitividad más el esfuerzo físico y psicológico de los jugadores, son algunos de los ejes argumentales con los que cuenta esta serie que tuvo la particularidad de que los episodios se iban subiendo a la plataforma de a tres por semana.



Mrs. America



Cinco episodios bastaron para que esta ficción se colara entre los mejores estrenos de este 2020. Disponible en la plataforma Hulu, este drama reúne un gran elenco y la historia real del movimiento de mujeres surgido para ratificar la Enmienda de Igualdad de derechos.

En dos veredas opuestas, se encuentran por un lado Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) y por el otro el grupo de feministas compuesto por como Gloria Steinem (Rose Byrne), Alice Macray (Sarah Paulson), Bella Abzug (Margo Martindale) y Shirley Chisholm (Uzo Aduba). Una serie imperdible para los tiempos de #TimeIsUp.



The outsider





Apenas iniciado el 2020, se estrenaba en HBO la serie The Outsider, una nueva adaptación para televisión de una novela de Stephen King. El planteo que nos regalaba era simple pero misterioso: Un profesor de beisbol adorado por toda la comunidad, padre de familia y esposo amoroso, es el sospechoso principal del asesinato de un niño del pueblo. Todas las pistas apuntan a él, pero ¿es realmente el culpable?

Los climas que generaba la trama y las grandes actuaciones de Cynthia Erivo y Ben Mendelsohn hicieron de ésta una gran serie de suspenso con destellos de thriller. La encontrás en FLow y en HBOGo.



Normal People





Una serie que cuenta una historia de amor entre dos jóvenes en Irlanda no podía generar tanto revuelo. Pero lo que logró esta historia (con mucha difusión de “boca en boca” y en redes sociales) fue inesperado y logró colocarse como uno de los mejores estrenos en este 2020.

Una joven solitaria, adinerada con severos problemas para relacionarse con sus pares y un chico popular, de origen más humilde, al que todos admiran por sus habilidades en el deporte y en su rendimiento escolar, son la pareja ideal de esta ficción que habla de “gente normal”.

Una historia de amor que te atrapa desde el inicio, con escenas de sexo casi reales y auténticas. En Argentina se puede ver a través de la plataforma de StarzPlay.



Gangs of London





Joe Cole es una de las grandes promesas de la televisión inglesa. Lo vimos brillar en la gran serie Peaky Blinders como uno de los hermanos Shelby y acá se pone la serie al hombro como protagonista.

Nueve episodios forman parte de estas pandillas de Londres, que relatan con una violencia auténtica, explícita y jugada cómo las mafias dominan la realidad de la actual capital británica.

Con muchos giros argumentales que descolocan al espectador, Gangs of London es uno de los grandes estrenos de este año en Sky Atlantic.