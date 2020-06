Desarrollo Humano intensifica su trabajo

En medio de las consecuencias que está generando diariamente la pandemia, hoy las bajas temperaturas también suman un aspecto a considerar, en tiempos donde la emergencia no solo es sanitaria sino socioeconómica.

Al ser consultada por el abordaje que lleva adelante la secretaría de Desarrollo Humano respecto a este escenario de alta vulnerabilidad y demandas, la secretaria del área, Myriam Villafañe, dijo que “lo que estamos haciendo desde la secretaría en medio de la pandemia, en donde tuvimos que rediseñarnos, es fortalecer el trabajo social y humano, preparándonos para estas bajas temperaturas, para poder llegar a los sectores que nos necesitan y requieren la presencia del Estado”.

La funcionaria destacó en medio de la emergencia sanitaria, la puesta en marcha del programa Estamos Cerca, señalando que está destinado a personas mayores de 60 años que se encuentran solas, a personas con alguna discapacidad, o que tengan a alguna situación de riesgo y que permitió hacer un abordaje de cercanía, anticipándose a esta época del año, en donde las condiciones climáticas generan una demanda mayor.

Villafañe fue contundente a la hora de afirmar que en Rafaela no hay personas en condición de calle y dijo que “si las hay le pedimos a los vecinos que se comunican al 147 que es nuestra línea de reclamos y sugerencias, donde el contacto es permanente con nuestros equipos interdisciplinarios y también la Guardia Urbano que cubre aquellos espacios donde no está el operador fijo del 147”.

Y añadió: “hemos tenido situaciones de personas de riesgo que están en situación de calle o en un estado de salud más delicado y en medio de las bajas temperaturas lo que hacemos es reforzar el trabajo de acompañamiento de estas personas, donde muchas de ellas no tienen ningún vínculo ni familiar, ni cercano o con vecinos y es allí donde es el Estado con sus instituciones que tienen que ver como hacer para ayudarlas”.

Por otra parte la secretaria de Desarrollo Humano explicó que más allá de que la sociedad y las actividades económicas se hayan flexibilizado, “nosotros no debemos relajarnos y por el contrario debemos cuidarnos mucho más, sobre todo a los sectores más vulnerables o expuestos, con lo cual es un desafío inmenso de nuestra secretaría en época de pandemia y específicamente cuando comienzan a ser recurrentes las bajas temperaturas”.

“Nosotros no solamente tenemos en la secretaría de Desarrollo Humano la cuestión alimentaria sino que tenemos todo lo que tiene que ver con otros programas destinados a niñez, adolescencia y familia; el área de discapacidad; el área de prevención sobre violencia de género; la prevención de consumos problemáticos. Son espacios donde en este contexto tenemos mucho más trabajo, se acrecentó la demanda y esto de las bajas temperaturas hace que sí o sí los equipos tengan que trabajar de manera transversal. Nuestro eje principal es la salud y si bien ahora focalizamos todo por la pandemia, siempre estuvo como prioridad”, finalizó Villafañe.