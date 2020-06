Barcelona y Baskonia finalistas Deportes 29 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Barcelona y Baskonia, los dos con presencia argentina, disputarán la final de la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España, tras imponerse ayer en los respectivos cotejos semifinales. En el Pabellón Fuente de San Luis de la ciudad de Valencia, a puertas cerradas, Barcelona derrotó a primera hora a San Pablo Burgos, por 98 a 84. Mientras que en el segundo turno, Baskonia doblegó en forma ajustada al local Valencia, por 75 a 73.

El conjunto blaugrana se clasificó a la 28va. definición a lo largo de la historia de la Liga, sin el aporte del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), no utilizado por el DT Svetislav Pesic. En Barcelona, que no alcanza el título desde 2014, se lució el montenegrino Nikola Mirotic, elegido como el ‘jugador más valioso’ (MVP) del torneo, que terminó con un balance de 18 puntos. En San Pablo Burgos, en tanto, el base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) culminó con 11 unidades, 3 pases gol y 2 rebotes.

A segunda hora, por su lado, el conjunto vasco llegó a la instancia decisiva, después de dos temporadas (había perdido 1-3 con Real Madrid en la 2017-2018), con un triunfo por demás exigido. El base marplatense Luca Vildoza diseñó un irregular desempeño con 2 puntos (1-4 en dobles, 0-5 en triples), 4 asistencias, 3 robos y 2 rebotes en 22 minutos para el elenco vasco. En Baskonia se lucieron el escolta esloveno Zoran Dragic (21 puntos) y el ala pivote georgiano Tornike Shengelia (17), respectivamente.

La final se jugará este martes, desde las 20.00 hora de España (16.00 de Argentina), también en Fuente de San Luis, a puertas cerradas.