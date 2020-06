Unión espera por Azconzábal Deportes 29 de junio de 2020 Redacción Por PRIMERA DIVISION

FOTO ARCHIVO VASCO./ Sería el nuevo técnico "tatengue".

El entrenador Juan Manuel Azconzábal viajó a Chile para rescindir su vínculo con Deportes Antofagasta, situación que le permitirá quedar libre para negociar y aceptar la propuesta de Unión de Santa Fe. El juninense, de 45 años, intentará destrabar su situación y saldar “una cláusula de salida de 50 mil dólares”, de acuerdo con lo revelado al portal ‘Sin Mordaza’ por una fuente de la entidad chilena.

El director técnico, tras cumplir cuarentena en Santiago de Chile, viajó hacia Antofagasta para desvincularse del club local. Una vez que cumpla con ese trámite, Azconzábal tendrá el sendero libre para reunirse con los directivos ‘tatengues’ y sellar su llegada, erigiéndose como el sucesor de Leonardo Madelón, quien se alejó en marzo pasado.

En lo que respecta al plantel, la dirigencia continúa negociando para prorrogar los contratos del arquero Sebastián Moyano y del zaguero central Jonathan Bottinelli. En cambio no seguirán el guardavallas Alan Sosa ni el atacante Jonathan Mazzola, mientas que el goleador Franco Troyansky seguiría su carrera en el exterior.



RUBEN CONTESTA A CENTRAL

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, presionó ayer a su manera al capitán y goleador Marco Ruben para buscar una respuesta positiva a su ofrecimiento de renovación de contrato, que llegaría entre lunes y martes. Es que la carrera del delantero de 33 años podría tomar el mismo camino que las de Gastón Fernández y Gonzalo Rodríguez, que anunciaron su retiro precipitado por el receso derivado de la pandemia del coronavirus.

"Vamos Capitán, que hay muchas batallas deportivas por delante que ganar. La familia de Central con el amor que te tienen desean seguir viéndote con la 9 en la espalda por un tiempo más y el Gigante espera por tus goles, no obstante respetaremos y apoyaremos tu decisión final", publicó Carloni en su cuenta oficial de Twitter.

Durante la semana, el flamante entrenador Cristian "Kily" González, que reemplazó a Diego Cocca en plena pandemia, se comunicó con Ruben para expresarle su interés por su continuidad. "Lo llamé a Marco, que es uno de los últimos ídolos, y le dije que lo quería, cómo no lo voy a querer a Ruben en mi equipo. Después son decisiones personales en las que uno no se puede meter y le dije que lo que él decidiera iba a ser respetado por todos en Central", reconoció González en su conferencia de prensa de presentación virtual.

La propuesta que la dirigencia del "Canalla" le hizo llegar al representante de Ruben es por un año y medio de contrato, hasta diciembre de 2021, cuando tendrá 35 años. En este cuarto ciclo de Ruben en Central disputó ocho partidos entre Superliga y Copa Argentina, donde convirtió cinco goles.