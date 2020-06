Comienzan a efectivizar el pago de la asistencia económica de emergencia

Entre los rubros asistidos se encuentran jardines de infantes, transportes escolares, salones y peloteros, sectores que aún no han retomado la actividad.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, informó que para este lunes ya se habrá efectivizado el pago de la ayuda al 10% de los inscriptos en el Programa de Asistencia Económica de Emergencia, dispuesto a través del decreto N° 472 del gobernador Omar Perotti.

En tanto que en los próximos días se continuará transfiriendo los recursos a los más de 3600 registrados; titulares de comercios, locales, establecimientos y servicios que no han sido autorizados a funcionar durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, desde el 20 de marzo hasta el 7 de junio inclusive.

A la fecha fueron son más de 3600 los inscriptos que han sido preseleccionados, pertenecientes a “los rubros de gimnasios, centros de pilates y yoga; salas de baile y danzas; escuelas de artes marciales y boxeo; canchas de fútbol 5 y paddle; peloteros, salones privados de eventos, transportes escolares, escuelas de conductores, jardines maternales no oficiales; talleres y salas culturales”, destacó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano.

Aportando detalles de los rubros, el funcionario provincial indicó: “Entre la semana que pasó y la próxima el 50% de los 489 jardines de infantes inscriptos tendrán acreditado el pago de la asistencia. Tanto en este rubro, como en los de transportes escolares, salones y peloteros, hemos dinamizado la ejecución de la ayuda dado que hablamos de sectores que aún no han retomado la actividad, como sí lo hicieron los restantes rubros el 8 de junio”.

El funcionario destacó que “el gobierno provincial tiene la decisión firme de continuar acompañando a los sectores del comercio y los servicios afectados por la emergencia Covid-19” y recordó que la inscripción se lleva adelante a través de la página web de la provincia www.santafe.gob.ar hasta el próximo martes 30 de junio.

“La ayuda la reciben monotributistas y responsables inscriptos, de acuerdo a la categoría y a la facturación, por monto es de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil pesos”, culminó Aviano.