Lambiris logró triunfar en el circuito de Potrero

MAURICIO LAMBIRIS. El piloto uruguayo se impuso en el trazado de San Luis. NICOLAS TROSSET. Ganó la Etapa Regular.

Mauricio Lambiris, el piloto de Ford, ganó la carrera del #TCenCasa disputada en Potrero de los Funes, la cual cerró la etapa regular, que quedó en manos de Nicolás Trosset (Dodge).

Leonel Pernía (Torino) y Santiago Mangoni (Chevrolet) completaron el podio, respectivamente, en el trazado de la provincia de San Luis.

El joven Otto Fritzler, a bordo del Ford de Emanuel Moriatis, se alzó con la pole en el exigente circuito puntano con un tiempo de 2m32s081, apenas una milésima por delante de Lambiris.

En la largada de la primera batería, Mangoni le pudo arrebatar el primer lugar a Fritzler. En el segundo giro Otto intentó recuperar la posición y tuvo un roce con el balcarceño, que igual retuvo el liderazgo hasta la bajada de la bandera a cuadros, en tanto que Pernía aprovechó esa circunstancia para trepar al segundo puesto.

Lambiris dominó en la segunda serie, que ganó de principio a fin. Federico Alonso, el piloto de Chevrolet, dio cuenta de Facundo Ardusso (Torino), mientras que Luciano Ventricelli, a bordo de su Ford, calcó la maniobra y también avanzó: primero sobrepasó a Trosset y luego al santafesino de Las Parejas.

En la largada de la final, Lambiris le sacó provecho al espacio que dejó Mangoni y rápidamente escaló al primer puesto. Detrás de él se situó Fritzler, que sobrepasó a Mangoni y Alonso en apenas cuatro giros.

Más adelante, un roce entre Fritzler y Alonso terminó con el sureño retrasado, en tanto que el joven fue reposicionado detrás del piloto de Chevrolet al finalizar la prueba.

Pernía, Ardusso y Trosset acapararon la atención en una férrea lucha por la quinta colocación, promediando la carrera.

Pernía no sólo se distanció de sus perseguidores: además dio cuenta de Fritzler y Alonso para alcanzar la tercera colocación. Y más tarde, con su buen rendimiento, también superó a Mangoni para erigirse como el nuevo escolta.

Lambiris interpretó un monólogo en la carrera virtual en Potrero de los Funes: marcó tendencia en la serie, fue eficaz en la final y ganó una prueba vital para comenzar el play off cerca de Trosset y de Agustín Canapino (Chevrolet), que tuvo un domingo complicado en Potrero de los Funes.

Trosset, con tres victorias en siete carreras, se adueñó de la Etapa Regular tras cosechar 293,5 puntos y comenzará el play off con 19 puntos.

Detrás de él estará Canapino, que también se impuso en tres competencias, sumando 12 unidades; mientras que gracias a su triunfo de ayer Lambiris iniciará el play off con 4 puntos.