Hubo un error y Bilardo no tiene coronavirus
29 de junio de 2020

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El hermano del ex entrenador de la Selección argentina Carlos Salvador Bilardo aseguró ayer que el "doctor" no tiene coronavirus, enfermedad que le habían diagnosticado el viernes último, y adjudicó ese resultado a un error del laboratorio.

"Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó. Es para matarlos. Casi seguro vuelve al mismo lugar", publicó Jorge Bilardo en su cuenta de la red social Twitter. El "Narigón", de 82 años, quien estaba alojado en un geriátrico y supuestamente era asintomático de COVID-19, fue llevado ayer al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).