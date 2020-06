Píldoras Políticas Nacionales 29 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

EL GOBIERNO DE LAS LEYES QUE NO FUERON

"El Gobierno de las leyes que no fueron", así retrató el ex diputado nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, a la gestión de Alberto Fernández.

Luego enumeró todas las promesas del jefe de Estado que por el momento no se concretaron: "aborto legal, capitalización de la asistencia a las empresas, impuesto a las fortunas, expropiación de Vicentín, aumento a los jubilados con las leliqs". "Las exigencias clericales y fondomonetaristas se imponen", concluyó el dirigente trosquista.



DURMIENDO EN EL COLECTIVO

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tiene bien ganada la fama de todoterreno: para bien o para mal, está en todos lados.

Donde hay un conflicto de seguridad, allí llega Berni, en un patrullero o en una moto BMW, a veces vestido de "Rambo", con fusil en mano para transmitir autoridad.

Cuestionado por propios y ajenos por su estilo "librepensador", que le trae no pocos conflictos en la interna peronista, el funcionario de Axel Kicillof lleva al extremo la idea de que su oficina es la calle.

A tal punto que a veces se pasa de rosca y termina durmiendo en un colectivo porque el operativo termina muy tarde.



#LOS90DETATY

El presidente Alberto Fernández saludó este domingo a la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, "Taty" Almeida, por su cumpleaños y le agradeció por "poner el cuerpo y el corazón por una Argentina con memoria, verdad y justicia".

Legisladores, funcionarios y dirigentes políticos y sociales saludaron a la referente, que ayer cumplió 90 años, a través de las redes sociales con el hashtag "Los90DeTaty".

"Gracias por tantos años de lucha y compromiso. Gracias por poner el cuerpo y el corazón para que tengamos una Argentina con memoria, verdad y justicia", expresó Fernández en Twitter.

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, más conocida como "Taty" Almeida, es dirigente de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y madre de Alejandro Martín, secuestrado-desaparecido en junio de 1975, cuando tenía 20 años.



HISTORIA DE TERROR

Con sarcasmo, el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias contestó por Twitter una consigna en la que sacó a relucir su conocida y persistente aversión al peronismo.

¿Cuál era la consigna? Contar una historia de terror en tres palabras.

El legislador macrista se atribuyó ciertas licencias respecto al cumplimiento de la consigna y publicó parte de la letra de la "Marcha Peronista" para resumir lo que él considera una "historia de terror".

Bastante más que tres palabras utilizó: las que sean necesarias para machacar con su antiperonismo rabioso.



EL RETORNO DE LA TUITERA K

Anita Montanaro, la famosa tuitera ultra-K que se hizo famosa por intentar quedarse con la cuenta oficial de la Casa Rosada, que ella administró en los últimos años del Gobierno de Cristina Kirchner, volvió al staff del kirchnerismo de la mano del senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli.

Luego de varios años fuera de la función pública, el neuquino y mano derecha de Cristina Kirchner "resucitó" a la ex community manager al contratarla para cubrir un puesto en la planta transitoria del Senado.



UN SUEÑO ANGUSTIANTE

El fanatismo del diputado porteño del Frente de Todos Leandro Santoro por San Lorenzo es tan fuerte que traspasa las fronteras de la consciencia para sumergirse en el plano inconsciente.

En un divertido tuit, el radical K contó que se despertó "angustiado" porque soñó que alguien llevaba a su pequeña hija a catequesis y en la puerta de la iglesia Caacupe de Barracas lo vio al Padre Pepe esperando el colectivo.

"Paso yo y lo bardeo con Huracán! Sin ningún motivo! Que Dios me perdone", dijo al referirse al religioso, conocido hincha de Huracán, el archirrival del equipo de Boedo.