Fernández llamó a una Argentina con más libertad y más derechos

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El presidente Alberto Fernández reiteró ayer su "compromiso" para "seguir construyendo una Argentina con más libertad, más igualdad y más derechos" en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. "En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una Argentina con más libertad, más igualdad y más derechos para todas, todos y todes", publicó el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, el Presidente acompañó el mensaje con una fotografía en la que se puede ver una bandera del Orgullo LGBTIQ+, y resaltó: "Amá a quien quieras. Sé quien quieras".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reivindicó "la lucha por ampliar derechos", y afirmó que "el orgullo es una respuesta política" para "transformar la realidad". "Celebramos el amor y reivindicamos la lucha por ampliar derechos. El orgullo es una respuesta política y la política la respuesta para transformar la realidad", posteó Cafiero en sus redes sociales. En sintonía, el jefe de Gabinete llamó a una "Argentina unida y diversa".

En tanto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que "las luchas históricas de las personas LGBTI+" son " el motor para seguir avanzando hacia un país más justo". "Hoy no podemos encontrarnos en las calles, pero estamos presentes. Las luchas históricas de las personas LGBTI+ y las banderas que sostenemos hace años son el motor para seguir avanzando hacia un país más justo", publicó Gómez Alcorta en sus redes sociales.



INCIDENTE EN ROSARIO

Cuatro hombres vestido con ropas militares intentaron ayer impedir el izamiento de la bandera del arcoíris, en conmemoración al Día del Orgullo Gay, en una plaza de la ciudad de Rosario, por parte de un grupo de activistas LGTBQ+.

El momento tenso se produjo alrededor de las 10:00 en la Plaza San Martín, cuando los activistas, acompañados de dirigentes gremiales y de otras entidades, se aprestaban a cumplir con el izamiento en un mástil en el que hay una bandera argentina, el cual había sido autorizado por el Concejo Deliberante local.

Guillermo Lovagnini, referente de la Asociación Vox, dijo que los recién llegados, uno de ellos con un símbolo de Malvinas en sus ropas color oliva, dijeron que no podían enarborlar la bandera multicolor a la que calificaron como "un trapo" y aseguraron que "si Manuel Belgrano viviera los sableaba a todos".

"Fue muy desagradable. En los años de activismo que tengo nunca hubo algo así. Nos impidieron subir la bandera del arcoíris mencionando una ley nacional. Nosotros les dijimos que teníamos autorización del Concejo, que en definitiva es el pueblo de Rosario a través de sus representantes", dijo Lovagnini,.

"Lo que hicieron es una actitud fascista, porque lo nuestro era expresarnos bajo la bandera de la libertad. Y Manuel Belgrano fue un amante de la libertad y de los derechos de las mujeres", agregó.

Una vez que intervinieron autoridades municipales, los cuatro hombres depusieron su actitud y la bandera del arcoíris fue finalmente izada junto a la de la República Argentina.



EN EL MUNDO

En medio de la pandemia del coronavirus, la comunidad LGBTIQ+ celebraba este domingo a nivel global y on line los 50 años de la primera marcha del Orgullo en el marco de un maratón digital, con shows y mensajes emitidos de las principales capitales del mundo.

En Argentina, varios edificios públicos se vistieron con los colores multicolor y a pesar de que la celebración principal es en noviembre, los actos online continuarán a lo largo de la semana. Con la etiqueta Global Pride se inició un acto virtual de 24 horas, que centralizó los mensajes, acompañado de concentraciones pequeñas en distintos puntos del planeta.

La pandemia del coronavirus dejó la celebración del Orgullo sin su desfile más tradicional, la London Pride, que quedó con el lema "Aplazado pero siempre unida".