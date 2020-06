Hasta dos permisos especiales de circulación válidos por 24 horas

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El ministro de Transporte, Mario Meoni, afirmó ayer que en la nueva etapa de la cuarentena que regirá del 1 al 17 de julio se podrá solicitar semanalmente hasta dos permisos especiales válidos por 24 horas.

"Aplicaremos el decreto 297 que establece 24 actividades esenciales que pueden utilizar el transporte publico más dos categorías nuevas, que van a funcionar como permisos especiales y tendrán validez por 24 horas y se podrán tramitar como máximo dos veces por semana".

En declaraciones radiales, detalló que esas autorizaciones especiales serán "para los padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o personas que estén realizando algún tratamiento prologando de carácter de enfermedad que sí o sí tienen que concurrir a centros asistenciales".

Por otra parte, aclaró que si bien se había pensando en la idea de bloquear la SUBE de trabajadores no esenciales, finalmente se desechó esa propuesta.

El ministro explicó que en el caso de que una persona deba desplazarse en transporte público o vehículo particular por razones de fuerza mayor deberá respaldar con documentación o argumentación fehaciente los motivos de esos desplazamientos en la vía pública.

En los controles, que se intensificarán en esta nueva etapa de cuarentena estricta, los trabajadores no esenciales deberán mostrar el permiso especial y el DNI, mientras que aquellos que no tengan el permiso y se estén desplazando por fuerza mayor deberán mostrar la documentación correspondiente. "Por ejemplo, si alguien está yendo a hacerse un tratamiento médico deberá contar con esa constancia", detalló.

Los trabajadores esenciales del AMBA tendrán tiempo desde el lunes a las 0:00 y hasta el martes a las 23:59 para renovar los permisos de circulación, trámite para el cual tendrán que informar el número de tarjeta SUBE o el de la patente del vehículo, datos que antes no eran obligatorios.

El ministro aseguró que a partir del miércoles "habrá muchas menos actividades habilitadas a realizar tu tarea" por lo que bajará fuertemente el número de personas que utilizan el transporte público, al tiempo que remarcó que habrá fuertes sanciones para quienes no cumplan con las medidas.