Turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis Locales 28 de junio de 2020 Redacción Por La actual situación sanitaria por el coronavirus, llevará a muchas actividades a recrearse y a pensar en escenarios diferentes en el corto, mediano y largo plazo: el turismo es una de ellas que hoy siendo una de las más castigadas ya apuesta a corredores seguros y protocolos comunes para poder volver a funcionar. Para el presidente de la CAT “el panorama a medida que pasa el tiempo se va agravando”.

Las restricciones para la circulación interjurisdiccional e internacional, la incertidumbre respecto a fechas de reprogramación y programación de viajes, vienen golpeando al sector turístico desde el inicio de la pandemia en el país y a su vez hay muchos puestos de trabajo en juego. Un dato que no es menor.

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías, analizó la situación actual y señaló que “estamos muy complicados, con un escenario muy difícil, un panorama que a medida que pasa el tiempo se va agravando, porque hace mucho tiempo que venimos planteando que fuimos el primer sector que paró y el último que va a arrancar y probablemente el que más tiempo va a tardar en recuperarse. Volver a la normalidad va a llevar mucho,mucho tiempo”.

Actualmente el 70% del turismo de América Latina procede de la propia región y ante esta realidad y los desafíos que propone la pandemia de Covid-19, las cámaras empresarias asociadas en la Federación Sudamericana de Turismo (Fedesud), ya piensan en la creación de corredores seguros entre países con similares situaciones epidemiológicas y protocolos comunes de seguridad e higiene, para una etapa post pandemia.

Elías, se refirió a la asistencia que le brindó al sector el gobierno nacional y dijo que “hasta ahora recibimos la misma ayuda que recibieron otros sectores económicos, que son los ATP para el pago del 50% de los salarios y que se imaginaran que en un escenario como este en donde desde los primeros días de marzo estamos parados, llega un punto en que ni siquiera eso alcanza. El cuadro de situación es muy difícil y diariamente hay muchas empresas que están cerrando, quebrando y con la imposibilidad de pagar lo que tienen por delante; realmente llevamos más de 100 días inactivos y el panorama para adelante no es alentador”. Y reafirmó: “hoy todas las empresas vinculadas al turismo están en riesgo, no hay ninguna que se salve”.

“Los vuelos que se han autorizado siguen siendo vuelos de repatriación de ambos lados, es decir de extranjeros que quedaron varados en la Argentina y de argentinos que quedaron varados en el exterior. No son genuinos por turismo”, explicó el presidente de la CAT.

Elías subrayó que “hay una situación particular que no nos termina de quedar clara por lo reciente, y es que Cancillería dice por un lado que todo aquel argentino que quiera ir al exterior, mientras tenga certezas de que lo van a recibir, puede salir del país y tiene que firmar una declaración jurada, en donde se compromete a no solicitar asistencia para la repatriación. Lo que pide Cancillería es que nadie que quiera salir del país, después dentro de dos meses solicite asistencia a la embajada o el Consulado para que lo traiga de vuelta”, explicó.

El turismo interno podría ser el primero en arrancar

Respecto a la posibilidad de empezar a traccionar el turismo dentro del país, el presidente de la CAT dijo que “estamos trabajando fuertemente para reactivar la actividad interna y regional en alguna medida, porque entendemos que el país está en una situación sanitaria muy buena, sacando Buenos Aires y el AMBA. Hay muchas provincias que están en condiciones óptimas y que podrían interactuar en materia de turismo, utilizando transporte terrestre o aéreo, para permitir mover la estructura turística que en definitiva es la que les da en muchos casos sustento a la actividad económica de muchas regiones”, afirmó Elías.