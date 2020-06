Hamilton le respondió a Ecclestone Deportes 28 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Hace un par de días, la cadena CNN entrevistó a Bernie Ecclestone, exmandamás del Mundial de Fórmula 1, y cuando lo consultaron sobre la campaña antirracista que está llevando adelante Lewis Hamilton, el británico indicó que es “maravillosa”, aunque agregó: “No pienso que vaya a hacer algo malo o bueno para la Fórmula 1 (…) En muchos casos, los negros son más racistas que los blancos”.

Hamilton no tardó en responder esta desafortunada frase y escribió en su Instagram: “Maldición, simplemente no sé por dónde empezar en este caso. Es tan triste y decepcionante leer estos comentarios. Bernie está fuera del deporte y es una generación diferente, pero esto es exactamente lo que está mal: comentarios ignorantes y sin educación que nos muestran hasta dónde debemos llegar como sociedad antes de que pueda ocurrir la igualdad real”, expresó Lewis.

Y agregó: “Tiene mucho sentido para mí ahora que no se dijo ni se hizo nada para hacer que nuestro deporte sea más diverso o para abordar el abuso racial que recibí durante mi carrera. Si alguien que ha practicado este deporte durante décadas y tiene una falta de comprensión de los problemas profundos que nosotros, como personas negras, tratamos todos los días, ¿cómo podemos esperar que todas las personas que trabajan con él lo entiendan?”.

Para finalizar su manifiesto, quien impulsa una comisión en pro de la diversidad, indicó: “Ahora ha llegado el momento del cambio. No dejaré de presionar para crear un futuro inclusivo para nuestro deporte con igualdad de oportunidades para todos”.