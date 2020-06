El 30 de julio se reanudará la NBA Deportes 28 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La temporada de la NBA se reanudará el 30 de julio próximo y el campeón será consagrado a más tardar el 13 de octubre, según lo anunció oficialmente la organización del certamen y el sindicato de jugadores (NBPA), tras el receso a causa de la pandemia de coronavirus. La NBA y la NBPA oficializaron el plan para la reanudación de la temporada, incluyendo los protocolos de seguridad y salud, que tendrá lugar en el Wide World of Sports de Disney, en Orlando, Florida.

"Es muy emocionante anunciar oficialmente el reinicio de la temporada 2019-2020", dijo la directora ejecutiva de la NBPA, Michele Roberts. El campeonato, cuyo calendario se anunciará en breve, se reanudará tras más de cuatro meses después de su interrupción el 11 de marzo, luego del anuncio de una prueba de coronavirus positiva del francés Rudy Gobert, de Utah Jazz.

Se informó que jugarán a 22 de los 30 equipos, que inicialmente jugarán ocho partidos de la temporada regular cada uno, antes de los posibles play-offs para el octavo lugar en cada conferencia, el último clasificado para los play-offs.

Mientras se reanuda la liga, la NBA y los jugadores también acordaron utilizar esta ventana mediática para tomar medidas para combatir el racismo sistémico y promover la justicia social. En las últimas semanas, muchos jugadores han expresado su oposición a la reanudación creyendo que era el momento de comprometerse y protestar tras la muerte de George Floyd. "Hemos trabajado con el sindicato de jugadores para desarrollar un plan que priorice la salud y la seguridad, preserve la equidad y proporcione una plataforma para abordar las cuestiones de justicia social", dijo el Comisionado de la NBA Adam Silver.

La liga pondrá en marcha protocolos estrictos para la detección y el distanciamiento social. Esto será más crucial que nunca para el éxito de la temporada en Florida, donde los casos positivos del virus crecieron mucho en las pasadas semanas.



PREOCUPACION

En la NBA, 16 casos fueron anunciados el viernes. Mientras que la contaminación se concentra en la parte sur del estado de Florida, en el condado de Orange, donde se encuentran Orlando y Disney World, el 10 por ciento de las pruebas han dado positivo en los últimos 10 días.

Los nombres de los 16 casos positivos no fueron confirmados, aunque varios se anunciaron por distintas vías, como Nikola Jokic, Malcolm Brogdon, Jabari Parker, Buddy Hield, Derrick Jones y Alex Len. Hay otros 11 que no se sabe quiénes son, aunque sí que son dos de Phoenix y otros 4 de la Conferencia Oeste.