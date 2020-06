Críticas de los franceses a Piqué por la Copa Davis Deportes 28 de junio de 2020 Redacción Por TENIS

"Me habría gustado que [Gerard] Piqué pusiera tanta energía en defender la realización 2020 como al destruir la fórmula original", criticó Nicolas Mahut, después de saber que esta temporada no podrá defender los colores de su país en las finales de la Copa Davis. El doblista francés, que está próximo al retiro, puso el foco en el futbolista de Barcelona y a la vez cara visible de la empresa que tomó las riendas del certamen el año pasado. Las Finales estaban previstas para entre el 23 y el 29 de noviembre próximos.

"Me da la impresión de que es alguien que no necesariamente está buscando soluciones para un torneo que había estado vigente durante más de 100 años", agregó el tenista de 38 años, 1,91 metros y ex número 1 en dobles.

A sus declaraciones se unió el capitán francés de Copa Davis, Sébastien Grosjean: "Sinceramente, no esperaba que el torneo se cancelara tan rápidamente. No sé si podríamos haber jugado en noviembre, pero viendo que se tiene pensado que la situación estaría bien en Estados Unidos para agosto y en gran parte de Europa para septiembre, creo que tendrían que haber esperado un tiempo".

"Organizar tal evento mientras se aseguraba la salud de todos los participantes era demasiado arriesgado", dijo David Haggerty, el presidente de ITF. "La Copa Davis en la Caja Mágica cubierta, no, pero el Masters 1000 de Madrid [sin techo] dos meses antes en el mismo lugar, sí. Es ridículo", sostuvo Grosjean. "En interiores o no, ése no es el problema: hay tres estadios techados usados durante el Masters 1000 cuando llueve. El torneo de París-Bercy, de octubre, y el Masters de Londres, de noviembre, todavía están planeados", comparó con dos certámenes bajo techo.

El medio francés L'Equipe publicó que cuando se han multiplicado las reuniones para establecer un calendario de fin de temporada, el torneo nunca fue puesto en las conversaciones, ni siquiera en un segundo plano. Piqué había expresado sus "incertidumbres" hace más de un mes. La versión 2020 de la Copa Davis fue cancelada debido a la pandemia, pero según el diario francés el motivo es que el grupo Kosmos perdió en 2019 más de 50.000.000 de euros por el campeonato y dejaría de perder otros 18.000.000 si este año no lo lleva adelante.