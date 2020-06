Se pide por la inclusión en armado de protocolos Deportes 28 de junio de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO ARCHIVO VARIAS INCOGNITAS./ El torneo se suspendió el 15 de marzo y no se sabe cuándo volverá.

Directivos del Torneo Federal Regional Amateur de fútbol reclamaron ser incluidos en el armado de los protocolos que tendrán aplicación cuando regrese la actividad, luego de la reunión que mantuvieron ayer dirigentes y médicos que representan a clubes de todas las categorías futbolísticas del país, tanto masculinas como femeninas.

El Regional Amateur ofrece cuatro ascensos al Federal A y como esta categoría transita bajo la potestad del Consejo Federal de AFA, pretenden ser emparejada con la Primera D, ya que ambas no son profesionales y esta última sí está incluida en los protocolos. "La presentación del protocolo que se hizo en la semana y que buscará aprobación por estos días, incluye a las categorías Primera hasta la División "D" y Federal "A", tiene un costo de 750.000 pesos, pero no está incluido el Regional Amateur, y creo que esto obedece a que el fútbol del Interior no pelea como debiera hacerlo, porque todos aportamos a la AFA", cuestionó Daniel Altamiranda, médico de uno de los principales candidatos a quedarse con el ascenso al Federal A como Independiente de Chivilcoy.

"Ese costo es imposible para equipos de las Ligas que juegan este torneo, ya que a los jugadores hay que testearlos mínimamente una vez por mes, y los valores que tiene la AFA son de 1.500 pesos por cada testeo, pero en Chivilcoy están en 6.000, lo que multiplicado por 40 (entre jugadores, cuerpo técnico y asistentes), da 240.000 por mes, algo que hoy aparece como inviable", argumentó Altamiranda al diario La Razón, de Chivilcoy.

El facultativo estimó que de esta manera "ahora nadie va a querer firma la planilla del apto médico sin tener el análisis del Covid-19; pero tampoco ningún club del Regional está en condiciones de hacerlo, y no se lo puede derivar al Estado porque en este momento tiene destinado el dinero para otras cosas más importantes".

Al preguntarle al profesional médico cuál es el diálogo con los directivos de Independiente y su cuerpo técnico encabezado por Alberto Salvaggio, que tienen gran entusiasmo por jugar este torneo ante la chance latente de ascender al Federal A, Altamiranda expresó que les explicó que finalmente "los máximos dirigentes del fútbol, junto a los profesionales médicos, serán los que van a determinar que será los más conveniente. Y tendrán que llegar a un acuerdo, porque desde lo económico y desde las responsabilidades, todo es muy complicado", concluyó.