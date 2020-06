Becker en defensa de Djokovic Deportes 28 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ex entrenador de Novak Djokovic, Boris Becker, salió en defensa del tenista serbio al señalar que "la crítica que recibe es injusta" tras el certamen Adria Tour, durante el cual al menos nueve personas se contagiaron de coronavirus, incluso el propio deportista y su esposa. "El Tour tenía un noble propósito, quiero defender a Novak. Creo que la crítica hacia él es injusta. La razón por la que todos estos tenistas se presentaron en el torneo fue noble", manifestó el alemán.

Asimismo, la leyenda del tenis mundial añadió: "Estoy de acuerdo en que las fiestas y un partido de baloncesto pueden no haber sido necesarios, pero a los 30 años me gustaba salir y divertirme con amigos. No lo justifico, pero entiendo la tentación".

En declaraciones dadas a conocer por el medio serbio Sportklub, el ex tenista reveló además: "Ahora debemos esperar que todos los infectados no tengan consecuencias y síntomas graves. Estoy convencido de que todos, al igual que el tenis, se recuperarán pronto".

Durante el Adria Tour nueve personas contrajeron coronavirus, el ex tenista Goran Ivanisevic, uno de los entrenadores de Novak Djokovic, fue el último caso positivo confirmado entre los involucrados en la polémica exhibición en Los Balcanes, que debió ser cancelada el domingo pasado a raíz de la serie de contagios.

El ex tenista se sumó a la lista de infectados que incluye al serbio Djokovic, al búlgaro Grigor Dimitrov, el serbio Viktor Troicki y el croata Borna Coric, entre el grupo de tenistas. Además, se contagiaron Marko Paniki, preparador físico de Djokovic; Kristiian Groh, el entrenador de Dimitrov; la esposa de Troicki, Aleksandra, embarazada y con fecha de parto para el mes próximo; y la mujer de Djokovic, Jelena Ristic.