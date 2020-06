Celta lo empató en el final y complicó al Barcelona Deportes 28 de junio de 2020 Redacción Por Los catalanes ganaban gracias a un doblete de Suárez, pero Aspas lo empató de tiro libre en el cierre y fue 2-2, por lo que Real Madrid puede ser único líder si gana. Mientras, Messi sigue sin poder gritar el gol 700.

FOTO WEB NO PUDO. / Messi no anotó y su gol 700 aún se hace esperar.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Barcelona, líder de la Liga española, no pudo sostener ayer la victoria en su visita al Celta de Vigo, empató 2 a 2 por un agónico tiro libre del local sobre el final y dejó la cima a merced del Real Madrid, que este domingo enfrentará al Espanyol, todo en el marco de la trigésimo segunda fecha del certamen.

El uruguayo Luis Suárez se reencontró con el gol después de casi seis meses y marcó por duplicado, asistido en ambos por Lionel Messi, que sigue sin poder convertir su gol 700 con la camiseta blaugrana.

El primer tanto llegó a los 20 minutos, cuando Messi lanzó un preciso tiro libre en forma de centro, directo a la cabeza de Suárez, pero a los cinco del complemento el ruso Fedor Smolov alcanzó la igualdad para el conjunto de Vigo.

Más tarde, a los 22 minutos del complemento, Messi peleó la pelota en el área rival, alcanzó a puntearla para Suárez y el "Pistolero" puso el 2 a 1.

Sin embargo, Celta no se dio por vencido y cuando el partido se terminaba, Iago Aspas aprovechó una barrera mal armada y con un zurdazo colocado logró el empate definitivo, de tiro libre.

Las cosas para el elenco catalán pudieron haber sido peores, ya que en la última jugada del encuentro el arquero alemán Ter Stegen salvó de manera milagrosa sobre la línea ante un disparo de Nolito.

Con este resultado, Barcelona continúa como líder, con 69 puntos, apenas uno más que el Madrid, que hoy tendrá la oportunidad de arrebatarle esa posición de privilegio.

Por su parte, el Celta alcanzó 34 unidades y por ahora sigue un par de escalones por arriba de la zona roja del descenso.

En tanto, el Atlético Madrid dirigido por Diego Simeone se impuso por 2 a 1 sobre el Deportivo Alavés en el Wanda Metropolitano y, con 58 puntos, continúa tercero, en zona de Champions League.

Al elenco del "Cholo" le costó quebrar el marcador y lo pudo hacer recién en el segundo tiempo, a los 14 minutos, con un cabezazo de Saul Niguez a la salida de un tiro de esquina.

Más tarde, a los 28, Diego Costa empezó a definir el pleito, con un gol de penal, mientras que la visita logró el descuento cuando el encuentro llegaba a su fin, con otro penal, ejecutado y convertido por Joselu.

La derrota complicó aún más al Alavés, que sigue en la parte baja de la tabla, con solo 35 unidades.

En otro partido de la jornada, Athletic Bilbao se impuso como local por 3 a 1 sobre el Mallorca, que tuvo en el banco al joven Luka Romero, aunque esta vez no ingresó.

A los 16 minutos del primer tiempo Raúl Escudero puso en ventaja al Bilbao mientras a los 24 de la misma etapa Oihan Sancet aumentó la cuenta, a los 25 de la segunda parte Ante Budimir descontó para la visita y a los 45 Asier Villalibre selló el resultado.

Con el triunfo, el Bilbao llegó a los 45 puntos y se acercó a los puestos de clasificación a Europa League, mientras el Mallorca continúa muy complicado, en zona de descenso, con 26 unidades.

El otro juego del día se llevó a cabo en el estadio El Sadar, donde el local, Osasuna, se impuso por 2 a 1 sobre el Leganés.

Enric Gallego abrió la cuenta para Osasuna a los 9 minutos del primer tiempo, Javier Avilés logró la igualad transitoria a los 5 del segundo, y cuando el partido se terminaba y se jugaba tiempo de descuento, apareció otra vez Gallego para darle la victoria al conjunto local.

Con los tres puntos sumados hoy, Osasuna sigue en mitad de tabla, con 41, mientras Leganés se ubica anteúltimo, con 25, y perdiendo por ahora la categoría.

La fecha 32 continuará este domingo a las 9:00 (hora argentina) con el partido entre el Levante y el Betis, mientras a las 12:00 Villarreal será local del Valencia y a las 14:30 el Granada jugará en su estadio frente al Eibar.

La jornada dominical culminará con el encuentro en el cual el Real Madrid visitará al Espanyol a partir de las 17:00.

La trigésimo segunda fecha de La Liga terminará el próximo lunes con el partido que se disputará a partir de las 17:00 y que protagonizarán el Getafe y la Real Sociedad.