Actualizan categorías para ser Mipyme Suplemento Economía 28 de junio de 2020 Redacción Por Se elevaron los límites de facturación anual de todos los sectores para que las MiPyMEs puedan obtener su certificado y acceder a líneas de financiamiento, beneficios, y programas de asistencia.

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la nueva clasificación para determinar qué empresas se encuadran dentro de la categoría MiPyME. Los nuevos topes entraron en vigencia desde el pasado lunes.

“Actualizamos los topes de facturación para registrarse como MiPyME teniendo en cuenta la situación específica de cada sector. Además, contamos con el asesoramiento de la CEPAL para su elaboración”, sostuvo el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz.

Actualmente hay en el Registro MiPyME 1.357.652 empresas con certificado vigente, de las cuales se sumaron 765.249 desde el 10 de diciembre del año pasado. Al registro pueden inscribirse monotributistas, profesionales, comerciantes, las sociedades y las empresas pequeñas y medianas que cumplan con los requisitos.

El certificado que se obtiene en forma online y en pocos pasos, permite acceder a las distintas líneas de financiamiento que puso en marcha el Gobierno (créditos al 24 por ciento, PyMEs Plus y la línea para cooperativas de trabajo, entre otras), el Plan de Moratoria 2020, además de otros beneficios y programas de asistencia.

Además, desde este mes comenzó la reinscripción automática al registro. Podrán acceder a este beneficio aquellas MiPyMEs que cuenten con certificado vigente y no hayan presentando un nuevo formulario 1272 en la página de AFIP. Para acceder, deberán tener presentadas las declaraciones juradas de los tres últimos ejercicios de IVA, Cargas Sociales o Monotributo, según corresponda.



FINANCIAMIENTO

El Banco Central (BCRA) anunció que las empresas que hayan tomado créditos al 24% podrán renovarlos por el equivalente a la masa salarial mensual, a la vez que habilitó dos nuevas líneas de financiamiento, una para la inversión en bienes de capital y otra para firmas sin acceso al crédito bancario.

La línea de inversión para bienes de capital permitirá a las empresas, sin importar su dimensión, puedan acceder a créditos a tasa de 24% para adquirir cualquier equipamiento y maquinaria de origen nacional que sea producido por empresas micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) argentinas.

Por su parte, la línea "Mipyme Plus" permitirá a empresas que no tienen abierta una carpeta en una entidad financiera puedan acceder a una línea de financiamiento, si tienen calificación crediticia y situación 1 o 2 en la central de deudores al 20 de marzo.

Además, se dispuso que las empresas que accedieron a los créditos para mipymes al 24% puedan renovarlos por el equivalente a la masa salarial mensual. Se trata de una línea que, desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a finales de marzo, alcanzó 161.817 operaciones con un desembolso de casi $ 264.000 millones.

Para acceder a la línea "Mipyme Plus", que apunta a financiar por un monto total de $ 38.000 millones para más de 140.000 Mipymes que aún no han accedido a financiamiento, se puede gestionar con mínimos requisitos a través de la web del Ministerio de Desarrollo Productivo. Las entidades que quieran solicitar el crédito deberán contar previamente con el certificado Mipyme y chequear si son potenciales beneficiarios y qué entidad bancaria les corresponde en la web: https://pymesplus.produccion.gob.ar.

Para su devolución, los plazos mínimos son de 12 meses y cuentan con un período de gracia de 3 meses para el pago de capital e interés desde su otorgamiento. Según informó el BCRA, ya aprobó financiamiento por $ 1.083,6 millones con la línea "Mipyme Plus", de los cuales fueron desembolsados $ 752,5 millones para 1.340 empresas.



AFIP PRORROGO

VENCIMIENTOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó nuevas medidas de alivio y prorrogó hasta fines de julio próximo distintos beneficios vigentes, con el objetivo de amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio.

A través de cuatro resoluciones generales publicadas en el Boletín Oficial, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont extendió las suspensiones de los embargos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y prorrogó la decisión no iniciar nuevas ejecuciones fiscales.

Asimismo, para facilitar las tareas de las empresas, la AFIP postergó hasta mediados de agosto la fecha para que las sociedades presenten sus estados contables.