Dólar ahorro Suplemento Economía 28 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Alrededor de 2.400.000 personas compraron dólares en mayo para tenencia, el doble de los que habían adquirido divisas en abril, mientras que se perdieron reservas por u$s 980 millones en ese mes, informó el Banco Central. En mayo, la compra neta de divisas fue de u$s 534 millones por parte de "personas humanas", indicó la autoridad monetaria.

El Central difundió este viernes el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Allí señaló que la compra promedio per cápita por parte de personas humanas fue de u$s 190, levemente por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200.

El sondeo sostuvo que "las ´Personas humanas´, que básicamente compran moneda extranjera para atesoramiento, viajes y otros consumos en el exterior, compraron de forma neta u$s 534 millones".

La cifra adquirida el mes pasado más que duplicó a la de abril, cuando habían comprado unos u$s 248 millones.

La cantidad de individuos que optó por adquirir dólares fue el doble en mayo que en abril, al saltar de 1.200.000 a 2.400.000, de acuerdo con el estudio oficial.

Además, el organismo que conduce Miguel Pesce subrayó que se dio una "fuerte merma para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, ante el cierre de fronteras en el marco de la pandemia de coronavirus".

Indicó que se realizaron transferencias de fondos a cuentas propias en el exterior por u$s 32 millones, "en parte contra débitos en cuentas locales en moneda extranjera, con efecto neutro en el resultado del mercado de cambios".