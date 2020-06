Bottero repasa sus primeros 6 meses como presidente del Concejo Municipal Locales 28 de junio de 2020 Redacción Por El radical que en diciembre asumió como presidente del Organo Legislativo de la ciudad analizó los principales temas que acompañó desde ese lugar, en medio de una circunstancia atípica y extraordinaria como la de la pandemia y la emergencia sanitaria que el Concejo tuvo que aprobar.

FOTO LA OPINION GERMAN BOTTERO. Destacó la capacidad del Concejo de funcionar en el marco de la cuarentena.

Sin lugar a dudas la experiencia de Germán Bottero como concejal y la templanza que lo caracteriza, lo ayudaron a afirmarse en el cargo de presidente del Concejo Municipal, en tiempos de pandemia y dificultades de todo tipo.

En los primeros seis meses como presidente, el radical hoy dentro del bloque de Cambiemos destaca la posibilidad de avanzar con las mejoras en base a los resultados arrojados por la auditoría realizada al Concejo, indicando que la idea es consolidar un manual de procedimientos que hoy viene demorado a causa de la pandemia.

“Hay que resaltar la capacidad que demostró el Cuerpo de seguir funcionando con normalidad en el marco de la cuarentena, siendo uno de los primeros Concejos en sesionar a través de la virtualidad, por Zoom. Tuvimos cuatro sesiones y eso hizo que el trabajo no se resienta tanto. Siempre seguimos trabajando y eso me parece muy importante para destacar”, subrayó Bottero.



TEMAS IMPORTANTES

DEL SEMESTRE

A continuación el presidente del Concejo detalla los temas más importantes abordados por el Cuerpo Legislativo rafaelino: Auditoría Externa: en base al informe recibido, se pone en marcha un plan de mejora, iniciado con el desarrollo e implementación de un manual de procedimiento para las cuentas del Concejo que incluye: establecer una auditoría anual, como balance de cada período, que permita ajustar procedimientos; plan de cuentas; normativas/resoluciones: integradas y documentadas en el manual.

También el presidente resalta la digitalización del proceso de órdenes de compra para mayor transparencia; la inclusión de excepcionalidades en el manual de procedimiento; el poder revisar y actualizar normas de compra, viáticos, pagos vía transferencia bancarias; la digitalización de firmas.

En cuanto a temática de género, Bottero resalta a que se incluyó dentro de los temas de agenda del Concejo. En ese sentido se organizó por primera vez un ciclo de charlas por el mes de la mujer que incluía a mujeres referentes de la ciudad, que se desempeñan en distintos ámbitos (académico, rural, empresarial, salud, educación, etc.).

Asimismo el edil valora la incorporación de la innovación, incorporándose la virtualidad a la labor legislativa, como medio y herramienta para darle continuidad al trabajo dentro del Concejo Municipal. Se aplicó la utilización de plataformas de comunicación digital y la transmisión en vivo de las sesiones.

Otras de las cuestiones que como presidente subraya, tiene que ver con la última decisión que tomó, -con el acompañamiento de sus pares-, en donde se extenderán las sesiones ordinarias hasta el 17 de julio, como consecuencia de la pandemia por coronavirus que modificó el desarrollo habitual de las actividades del Concejo.

Finalmente entre las fortalezas a las que hace referencia, está la del Concejo sustentable, “en donde se incorporaron 50 equipos de luces led, que constituyen un ahorro de energía importante para este sector del edificio municipal. Contribuyendo con el cuidado del medio ambiente a través de la utilización de este tipo de energía limpia que permite alcanzar una reducción del 30% en los gastos de mantenimiento vinculados a las instalaciones eléctricas y consumo de energía”, precisa.